El petróleo sube ligeramente tras fracaso de paz en Moscú

Los precios del petróleo cerraron al alza el miércoles después de que Estados Unidos y Rusia no lograron llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania que podría haber aliviado las sanciones al sector petrolero de Moscú, aunque las ganancias fueron frenadas por temores a un exceso de oferta.

El crudo Brent experimentó un alza de 0.35%, o 22 centavos, a 62.67 dólares, mientras que el West Texas Intermediate estadounidense subió 31 centavos, o 0.53%, a 58.95 dólares. Ambos contratos cayeron más de 1% en la sesión anterior.

La mezcla mexicana de exportación se ubicó en 55.39 dólares, un incremento 24 centavos, o 0.44 por ciento.

Las existencias de crudo, gasolina y destilados en Estados Unidos aumentaron la semana pasada, dijo el miércoles la Administración de Información de Energía, lo que aumentó los temores de un exceso de oferta.

Los inventarios de crudo aumentaron en 574,000 barriles en la semana que terminó el 28 de noviembre, dijo la EIA, en comparación con las expectativas de los analistas encuestados por Reuters de una reducción de 821,000 barriles.

Las reservas de gasolina aumentaron en 4.52 millones de barriles, superando ampliamente las expectativas de los analistas. Las reservas de destilados, que incluyen diésel y gasóleo de calefacción, aumentaron en 2.1 millones de barriles.

“La oferta global sigue siendo bastante abundante. El mercado se está ajustando, ya que el acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia se retrasará”, dijo Dennis Kissler, vicepresidente senior de Operaciones de BOK Financial.

“El mercado todavía está en una situación de mucho nerviosismo debido a importantes problemas geopolíticos”, añadió.

Rusia y Estados Unidos no lograron llegar a un acuerdo después de una reunión de cinco horas entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y los principales enviados del presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el gobierno ruso el miércoles.

Los mercados petroleros están esperando el resultado de las conversaciones para ver si un acuerdo podría conducir a la eliminación de las sanciones a las empresas rusas, incluidas las principales petroleras Rosneft y Lukoil, lo que liberaría el suministro restringido de petróleo.

Putin dijo el martes que las potencias europeas están obstaculizando los intentos de Estados Unidos de poner fin a la guerra al presentar propuestas que saben que son “absolutamente inaceptables” para Moscú.

Además, el mandatario destacó que Rusia tomará medidas contra los petroleros de los países que ayudan a Ucrania, lo que aumenta los riesgos geopolíticos, dijeron analistas.