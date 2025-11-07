Petróleo sube 1% pero se encamina a su segunda semana de bajas por preocupación sobre oferta

Los precios del petróleo subían este viernes, pero seguían en camino a una segunda pérdida semanal consecutiva después de tres días de descensos por preocupaciones sobre el exceso de oferta y la desaceleración de la demanda estadounidense.

A las 3:04 a.m. hora de la CDMX, los futuros del Brent ganaban 60 centavos, o un 1%, hasta los 63.98 dólares por barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) mejoraban 61 centavos, o un 1%, a 60.04 dólares.

Ambos referenciales están a punto de registrar descensos semanales superiores al 15%, a medida que los principales productores mundiales aumentan su producción.

"El mercado sigue sopesando un creciente superávit petrolero frente a una situación macroeconómica mixta", dijo Ole Hvalbye, analista de SEB.

Un inesperado aumento de 5.2 millones de barriles en las reservas estadounidenses reavivó esta semana los temores de sobreoferta, según Tony Sycamore, analista de IG Markets.

"Esto se vio amplificado por los flujos de aversión al riesgo, que fortalecieron al dólar, y por el cierre del Gobierno estadounidense en curso, que sigue ensombreciendo la actividad económica", añadió.

Las reservas de crudo en Estados Unidos aumentaron más de lo previsto debido al alza de las importaciones y a la menor actividad de refinado, mientras que las de gasolina y destilados disminuyeron, según informó el miércoles la Administración de Información Energética.

La preocupación por los efectos del cierre gubernamental más largo de la historia de Estados Unidos también presionaba a los precios del petróleo.