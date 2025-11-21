Petróleo pierde más de 2% mientras EU presiona por acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania

Los precios del petróleo caían más de un 2% este viernes, extendiendo los descensos por tercera sesión consecutiva, mientras Estados Unidos presiona para lograr un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania que podría elevar la oferta mundial, al tiempo que la incertidumbre sobre las tasas de interés frenaba el apetito por el riesgo de los inversores.

Los futuros del Brent perdían 1.4 dólares, o un 2.2%, hasta los 61.98 dólares el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) restaban un 2.5%, o 1.48 dólares, para colocarse en los 57.52 dólares.

Ambos contratos registrarán declives cercanos al 4% en la semana, borrando las ganancias de la semana pasada.

El sentimiento del mercado se tornó bajista cuando Washington presionó para que se apruebe un plan de paz entre Ucrania y Rusia para poner fin a una guerra que dura ya tres años, mientras que las sanciones a los productores de petróleo rusos Rosneft y Lukoil entrarán en vigor a lo largo de la jornada.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que trabajará con Washington en un plan para poner fin a la guerra.

"La noticia de las conversaciones llega justo cuando las sanciones de EU a las dos mayores petroleras rusas van a entrar en vigor hoy, por lo que los mercados petroleros vieron cierto alivio en los riesgos para el suministro de petróleo ruso", dijo Jim Reid, del Deutsche Bank.

No obstante, los analistas de ANZ señalaron en una nota a sus clientes que "un acuerdo está lejos de ser seguro" y añadieron que "Kiev ha rechazado repetidamente las demandas de Rusia como inaceptables. El mercado también se muestra escéptico sobre la eficacia de las últimas restricciones impuestas a las petroleras rusas Rosneft y Lukoil".

Un dólar más fuerte también deprimía los precios del crudo y se encaminaba a su mejor semana en más de un mes ante las expectativas de los inversores de que es poco probable que la Reserva Federal recorte las tasas el mes que viene.