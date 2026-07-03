Petróleo cierra la semana casi sin cambios mientras continúan esfuerzos de paz EU-Irán

Los precios del petróleo operaban subieron levemente el viernes, culminando una semana casi sin cambios, ya que los ⁠operadores conservaron la esperanza de ⁠que los intentos de lograr la paz en Oriente Medio entre Estados Unidos e Irán tengan éxito.

A las 17:22 GMT, los futuros del Brent subían 30 centavos, o un 0.42%, a 72.1 dólares el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) avanzaban 9 centavos, o un 0.13%, a 68.78 dólares.

Los mercados estadounidenses estuvieron cerrados el viernes con motivo de la festividad del Día de la Independencia de Estados Unidos, que se celebra el sábado.

En la víspera, los dos índices referenciales alcanzaron sus niveles más bajos desde antes de que comenzara la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero. Las esperanzas de los inversores de una reapertura total del estrecho de Ormuz se ven impulsadas por las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, dijeron analistas de Commerzbank.

"El proceso de negociación entre Estados Unidos e Irán sigue siendo frágil, pero continúa ⁠por ahora, ya que la cuestión ⁠de los peajes y la administración ⁠del estrecho de Ormuz sigue siendo controvertida", escribieron el viernes los analistas de Citi.

"Esperamos ⁠que el memorando de entendimiento se mantenga, no porque haya surgido de repente ​la confianza, sino porque los incentivos ‌para romperlo son escasos para ambas partes", agregó.

Ante la perspectiva de poder exportar más petróleo, los países del golfo Pérsico están trabajando para aumentar la producción. La de la OPEP en junio aumentó 3.3 millones de barriles al ⁠día respecto del mes anterior, según una encuesta de Reuters.