México vs Inglaterra cambiaría de horario por amenaza de tormenta en la CDMX; esperan anuncio oficial

El partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, podría cambiar de horario debido al pronóstico de tormentas eléctricas en la Ciudad de México. De acuerdo con reportes difundidos el encuentro se disputaría a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, en lugar de las 18:00 horas programadas originalmente para este domingo 5 de julio.

Hasta el momento, la FIFA y el comité organizador del torneo no han confirmado oficialmente la modificación. Sin embargo, la medida tendría un carácter preventivo con el objetivo de reducir riesgos para jugadores, cuerpos técnicos, aficionados y personal operativo ante las condiciones meteorológicas previstas para la tarde y noche del domingo.

El posible ajuste busca evitar una situación similar a la ocurrida en el partido entre México y Ecuador, cuando una tormenta eléctrica obligó a retrasar una hora el inicio del encuentro para cumplir con los protocolos de seguridad.

Durante el Mundial 2026, otros partidos también han sufrido alteraciones por el clima, como el Francia vs. Irak, disputado en Filadelfia.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Ciudad de México registrará lluvias fuertes con una probabilidad del 60% durante la tarde del domingo, además de rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora y posibles tormentas eléctricas, condiciones que habrían motivado la evaluación del cambio de horario para el duelo entre el Tricolor e Inglaterra.

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La selección de Inglaterra jugaría por segunda ocasión en su historia a las 12 p.m. en el Estadio Azteca -Estadio Ciudad de México-, en los cuartos de final de la Copa del Mundo de 1986 cayó ante la Argentina de Diego Armando Maradona.

El 22 de junio de 1986, el combinado de los Tres Leones fue derrotado 2-1 por Argentina.