Petróleo abre estable mientras continúan los esfuerzos de paz entre EU e Irán

Los precios del petróleo operaban estables este viernes, ⁠culminando una semana con escasas variaciones, ya que los operadores conservan la esperanza de que los intentos de lograr la paz en ⁠Oriente Medio entre Estados Unidos e ⁠Irán tengan éxito.

A las 09:32 GMT, los futuros del Brent subían 17 centavos, o un 0.24%, a 71.97 dólares el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) avanzaban 2 centavos, o un 0.03%, a 68.71 dólares.

En el conjunto de la semana, el Brent se mantiene prácticamente sin cambios, mientras que el WTI acumula un declive cercano al 0.8 por ciento.

Los precios del petróleo se veían sometidos a presión, ya que las esperanzas de los inversores de una reapertura total del estrecho de Ormuz recibían un impulso por las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, según señalaron los analistas de Commerzbank.

Los mercados estadounidenses permanecerán cerrados este viernes con motivo de la festividad del Día de la Independencia de Estados Unidos, que se celebra el sábado.

En la víspera, los dos índices referenciales ⁠alcanzaron sus niveles más bajos desde antes ⁠de que comenzara la ⁠guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero.

"El proceso de ⁠negociación entre Estados Unidos e Irán sigue siendo frágil, pero continúa por ahora, ya que la cuestión de los peajes y la administración del estrecho de Ormuz sigue siendo controvertida", escribieron el viernes los analistas de Citi.