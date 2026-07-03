Con el Plan Michoacán llegan las Ferias del Bienestar a 68 municipios y el Tianguis del Bienestar entrega más de 2 millones de artículos nuevos

En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se han realizado 77 Ferias del Bienestar, en 68 municipios del estado, y con el Tianguis del Bienestar se han entregado gratuitamente más de 2 millones de artículos nuevos y de primera necesidad. Además, se instalaron 10 módulos de “Sí al Desarme, Sí a la Paz”

Durante la Conferencia del Pueblo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló las acciones realizadas por la dependencia del 19 de noviembre de 2025 al 2 de julio de este año, como parte de este Plan.

Amplió que los artículos nuevos entregados en el Tianguis del Bienestar beneficiaron a más de 27 mil 050 familias, de siete municipios.

Indicó que, en las Ferias del Bienestar, en colaboración con 77 dependencias federales y estatales se han brindado más de 850 mil servicios y trámites, de estos, alrededor de 100 mil fueron atenciones de salud y más de 44 mil de alimentación para el bienestar.

Asimismo, se entregaron tarjetas de Pensiones para el Bienestar; gestionaron créditos a la palabra; expidieron más de 14 mil copias certificadas de acta de nacimiento, y realizaron más de 3 mil trámites ante el SAT.

La titular de la Secretaría de Gobernación explicó que como parte de “Sí al Desarme, Sí a la Paz” se instalaron 10 módulos, en donde la población canjeó, de forma anónima, 414 armas de fuego por dinero en efectivo; también niñas y niños intercambiaron juguetes bélicos por educativos.

Esta acción se hace en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia Católica.

Comentó, además, que se impulsa la oferta y emprendimiento para adolescentes, y su incorporación al programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

Para ellas y ellos, agregó, el Gobierno federal entrega diversas becas como “Rita Cetina” en educación básica, en donde hay 332 mil 842 alumnos beneficiados, y cuenta con un presupuesto de 2 mil 700 millones de pesos.

La beca universal “Benito Juárez”, en educación media superior, tiene 132 mil becarios, con un presupuesto de mil 300 millones de pesos; “Jóvenes Escribiendo el Futuro” para educación superior, tiene más de 16 mil becarios, con una partida de 466 millones de pesos; y la beca “Gertrudis Bocanegra”, con 55 mil 924 beneficiario, y un presupuesto de 531 millones de pesos.

Subrayó que en total en el estado de Michoacán se tienen 842 mil 287 becarios, con un presupuesto de 5 mil 700 millones de pesos.

En el Plan Michoacán, instruido por la Presidenta a través de 12 ejes, participan las dependencias que forman parte del Gobierno de México, mediante programas estratégicos para garantizar salud, educación, vivienda, empleo digno, desarrollo con justicia y bienestar.