El Mundial de Raúl Jiménez: un largo camino desde Wembley hasta el Azteca 

Al goleador mexicano Raúl Jiménez todos los caminos lo llevan a Inglaterra. En Wembley levantó su primer título, en la Liga Premier se ha forjado un prestigio y ahora el destino lo cita con la selección inglesa en los octavos de final del Mundial 2026.

Tras los dos duros golpes que le ha dado la vida -una fractura de cráneo que lo puso al borde de la muerte y el reciente fallecimiento de su padre-, el Lobo Jiménez está viviendo "su Mundial".

Luego de irse sin goles en sus primeras tres Copas del Mundo, en Norteamérica 2026 ha marcado en momentos oportunos. En el juego inaugural sentenció el 2-0 definitivo ante Sudáfrica.

"Leí en una entrevista que dijo que este tiene que ser su Mundial, y empezó con el pie derecho", dijo Javier Aguirre, seleccionador de México.

Ante Ecuador, en dieciseisavos de final, también redondeó el 2-0.

Este domingo en el estadio Azteca, el delantero de 35 años tendrá una gran oportunidad para su consagración definitiva con la selección mexicana, ante Inglaterra.

"Este es su cuarto Mundial, siempre había estado a la sombra de algún otro delantero, pero hoy es el titular. Se lo ganó a pulso", resaltó Aguirre.

Campeón en Wembley

Jiménez era un joven de 21 años cuando fue incluido en la selección olímpica mexicana que ganó el oro en Londres 2012.

El llamado fue sorpresivo porque no había cumplido un año en la primera división mexicana. Aun así, jugó algunos minutos en la final contra Brasil, celebrada en Wembley, como suplente del estelar Oribe Peralta.

Regresó a México a afianzarse en el América como aprendiz del delantero ecuatoriano Christian Benítez.

En 2014 inició su expedición por Europa.

Desembarcó en España donde no pudo afianzarse con el Atlético de Madrid. Después se marchó a Portugal y tuvo un rendimiento aceptable con el Benfica.

Pero el éxito le aguardaba en Inglaterra. En 2018 llegó al Wolverhampton y en cinco temporadas se convirtió en el máximo anotador de este equipo en la Premier League.

"Quizá no había tenido la continuidad necesaria para lograr sostener, partido tras partido, su rendimiento y para suerte nuestra, aquí la ha encontrado", dijo Nuno Espírito Santo, su primer entrenador en los Wolves.

Al borde de la muerte

Jiménez iba en ascenso en la liga inglesa hasta el 29 de noviembre de 2020. Aquel domingo, el Wolverhampton visitó al Arsenal y el mexicano sufrió la peor lesión de su carrera.

En un choque de cabezas con el defensa brasileño David Luiz, Jiménez se desplomó en el césped con una fractura de cráneo y una hemorragia cerebral.

Tras una cirugía de emergencia y una rehabilitación neurológica y física, Jiménez volvió a jugar en agosto de 2021.

"Los médicos me dijeron que era un milagro seguir aquí", dijo Jiménez.

El Lobo aprovechó la oportunidad de la vida para retomar su paso goleador en Inglaterra y cautivar incluso a los rivales.

"Es un gran finalizador, un delantero muy inteligente", elogió Jürgen Klopp, ex director técnico del Liverpool.

Con el Fulham desde 2023, Jiménez cerró la temporada 2025-2026 ya como el máximo goleador mexicano en la historia de la Premier League, con 68 tantos.

También es el séptimo máximo goleador latinoamericano en la liga inglesa.

Especialista en penales

Justo tres meses antes del inicio del Mundial, el 11 de marzo, Jiménez afrontó el fallecimiento de su padre, de 62 años.

Con su diadema protectora, el 9 mexicano marcó de cabeza ante Sudáfrica su primer gol en un Mundial y lo celebró señalando hacia el cielo, casi al borde del llanto.

"En el área es letal", dijo Miguel Herrera, el entrenador con el que Jiménez ganó su primer título de liga, con el América en 2013, y el que lo llevó a su primer Mundial en Brasil 2014.

Con los dos goles que ha hecho en esta Copa del Mundo, Jiménez lleva 48 en la selección azteca. Está a cinco de quitarle el récord de máximo anotador del Tri a Javier "Chicharito" Hernández.

Este domingo cuando México enfrente a Inglaterra, si el partido se extendiera hasta los penaltis para definir el pase a cuartos de final, los locales cuentan con Jiménez.

El Lobo es un especialista desde el manchón de los 11 metros. Los 14 penales que ha tirado en la Premier League han sido gol. Un récord absoluto en ese torneo.