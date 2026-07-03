Querétaro capital y sector hotelero fortalecen prevención de violencia sexual infantil

En seguimiento a las instrucciones del presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías, para fortalecer políticas públicas que contribuyan a la protección de niñas, niños y adolescentes, la secretaría de Turismo del Municipio llevó a cabo la primera capacitación dirigida al sector hotelero, para la implementación de protocolos de actuación orientados a la prevención de la violencia sexual infantil.

Ahí, se pusieron a disposición del sector hotelero, herramientas técnicas y metodológicas que servirán como base para que cada establecimiento desarrolle e implemente su protocolo de actuación, conforme a las obligaciones previstas en el Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Municipio de Querétaro. Convencidos de que la prevención es la mejor herramienta para proteger a nuestra niñez.

Representantes de la Secretaría de Gobierno municipal, presentaron el alcance de las reformas al Reglamento y las obligaciones que deberán observar los establecimientos mercantiles, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública explicó los mecanismos de actuación y coordinación institucional ante posibles situaciones de riesgo.

La directora de Corazones Mágicos A.C. impartió los módulos especializados sobre prevención, identificación de indicadores, cultura preventiva y herramientas para la elaboración de protocolos de actuación dirigidos al sector hotelero.

Asistieron representantes y personal operativo de más de 50 hoteles del municipio, quienes conocieron el marco jurídico derivado de las recientes reformas al Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles, así como las herramientas técnicas y metodológicas que servirán como base para que cada establecimiento elabore e implemente su propio protocolo de actuación.

Con estas acciones, el Municipio de Querétaro refrenda su compromiso de consolidar un turismo responsable, seguro y comprometido con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, mediante el trabajo coordinado entre dependencias gubernamentales, sociedad civil y sector empresarial.