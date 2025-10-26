Petróleo cierra semana al alza ante temor por la oferta

Los precios del petróleo cayeron el viernes debido a que el escepticismo aumentó en el mercado sobre el compromiso del gobierno de Trump con las sanciones a las dos compañías petroleras más grandes de Rusia por la guerra en Ucrania.

Los futuros del crudo Brent bajaron 5 centavos, o 0.08%, a 65.94 dólares el barril, mientras que los futuros del crudo estadounidense WTI terminaron a 61.50 dólares el barril, bajando 29 centavos, o 0.47 por ciento. Ambos índices de referencia habían subido al inicio de la sesión, ampliando las ganancias de más del 5% obtenidas el jueves tras el anuncio de las sanciones, pero retrocedieron en las dos últimas horas de negociación. Aun así, cerraron la semana con un alza de más del 7%, la mayor subida semanal desde mediados de junio.

La mezcla mexicana de exportación perdió 0.05% o 0.3 centavos a 59.46 dólares el barril. En la semana ganó 8.98 por ciento.

"Hay un renovado escepticismo de que estas sanciones sean tan duras como se dice", dijo John Kilduff, socio de Again Capital.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atacó a la rusa Rosneft y Lukoil con sanciones para presionar al presidente ruso, Vladimir Putin.