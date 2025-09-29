Petróleo cae ante planes de la OPEP+ de aumentar producción

Los precios del petróleo cayeron el lunes más de 3%, ya que los planes de la OPEP+ de aumentar nuevamente la producción de petróleo en noviembre y la reanudación de las exportaciones de crudo de la región del Kurdistán iraquí a través de Turquía mejoraron las perspectivas de suministro mundial.

Los futuros del crudo Brent cayeron 2.16 dólares, o 3.08%, a 67.97 dólares el barril, tras cerrar el viernes en su nivel más alto desde el 31 de julio. El crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos bajó 2.27 dólares, o 3.45%, a 63.45 dólares. La mezcla mexicana de exportación perdió 2.10 dólares o 3.2% a 62.05 dólares el barril.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados (OPEP+), se reúne el domingo y es probable que confirme un aumento de la producción de al menos 137,000 barriles diarios para noviembre con el fin de ganar cuota de mercado, según tres fuentes. La OPEP+ ha estado bombeando casi 500,000 barriles diarios menos de lo previsto.

“Con la OPEP+ centrándose en la cuota de mercado, los fundamentos parecen más débiles y prevalecen las preocupaciones por el exceso de oferta”, afirmó Claudio Galimberti, economista jefe de Rystad Energy.

El crudo fluyó a través de un oleoducto desde la región semiautónoma del Kurdistán, en el norte de Irak, hasta Turquía el sábado por primera vez en dos años y medio, según informó el Ministerio de Petróleo de Irak.

El flujo de petróleo crudo desde Kurdistán hasta el puerto turco de Ceyhan es de entre 150,000 y 160,000 barriles diarios, según informaron dos fuentes del sector a Reuters.

Se espera que la reanudación del suministro devuelva hasta 230,000 barriles diarios de crudo a los mercados internacionales.

La semana pasada, los precios del WTI y Brent subieron más de 4% después de que los ataques con drones ucranianos contra la infraestructura energética rusa mermaran las exportaciones de combustible del país.

“Es muy probable que Ucrania redoble sus ataques estratégicos contra las refinerías rusas”, afirmaron los analistas de SEB.

Rusia bombardeó Kiev y otras partes de Ucrania el domingo por la mañana en uno de los ataques más prolongados contra la capital desde la invasión de Moscú en 2022.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que era hora de que el grupo militante palestino Hamás aceptara una propuesta de paz de 20 puntos que él acordó con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre el futuro de Gaza.