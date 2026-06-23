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Petróleo cae mientras inversionistas ponen foco en estrecho de Ormuz tras conversaciones de paz

La mañana de este martes, los futuros del crudo Brent bajaban 43 centavos, o un 0.6%, a 77.47 dólares el barril, y los del WTI cedían 32 centavos, o un 0.4%, a 73.54 dólares.

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Los precios del petróleo cayeron 3% en el arranque de la semana después de las primeras conversaciones entre EU e Irán.Foto: Archivo

Reuters

Los precios del crudo caían el martes, ampliando las pérdidas de la sesión anterior, ante los indicios de que se están logrando algunos avances en el restablecimiento del flujo petrolero a través del estrecho de Ormuz tras las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

La mañana de este martes, los futuros del crudo Brent bajaban 43 centavos, o un 0.6%, a 77.47 dólares el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) cedían 32 centavos, o un 0.4%, a 73.54 dólares.

Los precios perdieron más de un 3% el lunes, después de que Estados Unidos concediera a Irán una exención de 60 días a las sanciones tras las primeras conversaciones de paz, y de que las autoridades informaran de una tregua en las hostilidades en Líbano en el marco de un acuerdo más amplio.

El crudo venezolano, ruso y ahora también iraní están disponibles para cualquiera que desee comprarlo, afirmó Ole Hvalbye, analista de mercado de SEB Research, y destacó que los países buscarán abastecerse de crudo para reponer sus reservas.

A corto plazo, la flexibilización de las sanciones no afectará mucho a los precios, añadió, ya que el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán aún es reciente y frágil.

El lunes, los datos del Gobierno estadounidense revelaron que las existencias en la Reserva Estratégica de Petróleo cayeron a 331.2 millones de barriles la semana pasada, el nivel más bajo desde junio de 1983.

El lunes, petroleros y buques de gas natural licuado atravesaron el estrecho de Ormuz, en una señal de que el tráfico se está recuperando lentamente, a pesar de que Irán afirmó haber vuelto a cerrar la vía marítima durante el fin de semana, según mostraron los datos de transporte marítimo.

El mundo ha perdido millones de barriles de suministro de petróleo y gas desde que la guerra cerró el estrecho —una vía navegable por la que pasaba cerca de una quinta parte de los suministros mundiales de petróleo y GNL— durante más de tres meses.

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