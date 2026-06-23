Trump insiste: Irán aceptó las inspecciones nucleares como parte del acuerdo bilateral

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió el martes en que Irán ha aceptado permitir inspecciones nucleares a largo plazo, a pesar de las declaraciones de Irán en las que niega haberlo hecho.

"Irán ha aceptado plena y completamente que se realicen inspecciones nucleares al más alto nivel durante mucho tiempo (¡¡¡Infinito!!!)", escribió en una publicación en las redes sociales. "Esto garantizará la 'honestidad nuclear'. Si no hubieran aceptado esto, ¡no habría más negociaciones!".

Irán ha negado haber iniciado conversaciones sobre su programa nuclear o haber aceptado invitar de nuevo al país a los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica.

Trump también afirmó que Estados Unidos mantendría buques en el estrecho de Ormuz por si fuera necesario volver a imponer su bloqueo a los puertos iraníes, algo que, según él, era "en este momento, muy improbable". Añadió que el lunes salieron 19 millones de barriles de petróleo del estrecho de Ormuz.

Estados Unidos suspendió las sanciones contra Irán durante 60 días a partir del lunes, tras las primeras conversaciones en el marco de un incipiente acuerdo de paz.

Trump declaró el martes que los fondos que el Tesoro de Estados Unidos va a liberar se depositarán en una cuenta de garantía bloqueada bajo control estadounidense y se utilizarán para comprar alimentos y suministros médicos exclusivamente de Estados Unidos, incluidos maíz, trigo y soja.

"Son productos que Irán necesita desesperadamente. Se trata de una crisis humanitaria, y creo que es necesario ayudar, AHORA, antes de que sea demasiado tarde", escribió Trump.