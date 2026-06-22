Tráfico de petroleros por Ormuz se reactiva tras caer por preocupaciones sobre travesía

Datos del sector marítimo indicaron el lunes que varios petroleros y buques cisterna de gas natural licuado atravesaron el estrecho de Ormuz, mostrando una lenta recuperación del tráfico después de que Irán anunciara que había vuelto a cerrar la vía marítima durante el fin de semana.

Irán levantó su bloqueo efectivo en Ormuz la semana pasada tras acordar un alto el fuego de 60 días con Estados Unidos mientras se celebran las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz definitivo.

Sin embargo, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Teherán dijo el sábado que el estrecho volvía a estar cerrado en respuesta a los ataques israelíes en Líbano, lo que provocó una caída en el número de travesías.

Cuatro buques metaneros controlados por Qatar se dirigieron el lunes hacia el golfo Pérsico y atravesaron el estrecho, mientras que dos superpetroleros, con capacidad para transportar hasta 4 millones de barriles de crudo, cruzaron hacia el golfo.

Uno de ellos indicó como destino el puerto iraquí de Basora, según los datos de seguimiento de buques y el análisis de Kpler.

Dos petroleros de menor tamaño, que transportaban algo menos de 2 millones de barriles de petróleo en total, salieron del estrecho de Ormuz hacia el golfo de Omán el lunes, según mostraron otros datos de seguimiento de buques de la plataforma MarineTraffic.

"Aunque los tránsitos diarios siguen por debajo de los 125 cruces registrados antes de las hostilidades con Irán, la tendencia es positiva", señaló la correduría marítima Clarksons en una nota el lunes.

Podría haber más buques surcando el estrecho con sus transpondedores apagados, además de las interrupciones registradas en los datos de seguimiento de buques del AIS, según indicaron fuentes del sector naviero.

El AIS es el sistema de seguimiento que utilizan los operadores para obtener información sobre los movimientos de los buques.

El domingo atravesaron el estrecho cinco buques, frente a los 26 avistados el día anterior, según datos de Kpler. Entre ellos se encontraban tres petroleros de gran tamaño (VLCC) con 2 millones de barriles de crudo saudí y fuelóil cada uno, uno de los cuales se dirigía a Japón.

"El tráfico en el estrecho de Ormuz comenzó a aumentar, y los buques mercantes siguen dirigiéndose hacia el sur (…) a través de las aguas territoriales de Omán y por la ruta norte controlada por Irán", señaló el Centro Conjunto de Información Marítima, dirigido por la Marina estadounidense, en un comunicado emitido el lunes.

Cuatro buques metaneros —el Wadi Al Sail, el Mekaines, el Al Sadd y el Mesaimeer— entraron el lunes en el estrecho por la ruta iraní por primera vez desde que comenzó la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, según mostraron los datos de seguimiento de buques de Kpler.

QatarEnergy, cuyas exportaciones de GNL se han visto muy reducidas desde que comenzó la guerra el 28 de febrero, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El buque de carga seca a granel Summit Success, con pabellón de las Islas Marshall, también entró en la zona el lunes, según datos de LSEG.

Exportaciones petroleras continúan

El Mando Central de Estados Unidos indicó que el sábado transitaron por el estrecho 55 buques mercantes con más de 17 millones de barriles de petróleo destinados a los mercados mundiales.

Entre los buques que salieron del estrecho el sábado, había tres VLCC que transportaban crudo procedente de Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak, y tres petroleros que transportaban diversos productos petrolíferos, según los datos.

El sábado entraron en el estrecho 13 buques, incluidos dos VLCC, según los datos.

Desde el pasado lunes, más de 25 millones de barriles de petróleo iraní han atravesado la línea de bloqueo virtual, según declaró el domingo a la televisión estatal el director de la Compañía Nacional de Petróleo de Irán, Hamid Bovard.

Tres VLCC sujetos a sanciones —Elva, Virgo y Vigor—, que transportaban petróleo iraní cargado en la isla de Jarg entre fines de abril y principios de mayo, salían del estrecho el lunes, según datos de LSEG y Kpler.

Los productores del golfo Pérsico, Abu Dhabi National Oil Co y Kuwait Petroleum Corp, han convocado licitaciones para la venta de crudo con la opción de cargarlo tanto desde dentro como desde fuera del estrecho de Ormuz.

Dos buques operados por Corea del Sur también atravesaron el estrecho la semana pasada tras el acuerdo de paz provisional, según informó el lunes el Ministerio de Océanos y Pesca de Seúl, sin revelar sus nombres.

Un portavoz de la Asociación Japonesa de Armadores afirmó que el número de buques vinculados a Japón que permanecen en el golfo se había reducido a 37, frente a los 45 que había al inicio del conflicto.

Por su parte, dos buques metaneros controlados por ADNOC estaban entregando sus cargamentos en la India este lunes, tras haber salido recientemente del estrecho, según datos de Kpler y LSEG.