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500 Global abre convocatoria para invertir hasta 300,000 dólares en startups de Latam
La firma de capital de riesgo busca cinco startups en etapa temprana y ofrece, además de financiamiento, acceso a redes en Silicon Valley y acompañamiento estratégico.
En un entorno donde el capital es más selectivo y los inversionistas priorizan modelos sostenibles, las oportunidades para startups en etapa temprana no solo dependen del financiamiento, sino del acceso a redes y acompañamiento estratégico. En este contexto, 500 Global, firma de capital de riesgo, lanzó una convocatoria regional para invertir en cinco startups con hasta 300,000 dólares cada una.
Además de la inversión, las startups tendrán acompañamiento personalizado y acceso a redes de Silicon Valley, lo cual les permite abrir conversaciones con fondos, empresas y actores del ecosistema estadounidense para acelerar procesos de levantamiento de capital, expansión comercial y validación de mercado.
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“El capital sigue siendo importante, pero ya no es el único diferencial para una startup en etapa temprana. Hoy los equipos pueden construir más rápido y con menos recursos; por eso, el verdadero valor está en combinar inversión, acompañamiento cercano y acceso a redes que normalmente tomaría años construir desde América Latina”, señala Damaris Mendoza Loera, Partner de 500 Global.
La convocatoria
500 Global busca startups en etapa, que estén construyendo con claridad, convicción y tengan una hipótesis sólida sobre el problema que quieren resolver. Las empresas interesadas podrán postularse del 1 al 31 de julio en la página: https://aplica.500latam.co/
“En un ecosistema más disciplinado, la diferencia está en quién ayuda a los fundadores a convertir una solución funcional en una empresa con futuro, con criterio operativo, acceso a redes y una visión más global desde el primer día”, puntualiza Damaris Mendoza.
A lo largo de su trayectoria, 500 Global ha invertido en startups como Clip, 99 Minutos, Konfío, Plenna y Platzi, consolidándose como uno de los fondos más activos en la región y un actor clave en el desarrollo del ecosistema emprendedor en América Latina.