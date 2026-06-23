Comienzan nuevas conversaciones entre el Líbano e Israel, a la sombra del acuerdo entre EU e Irán

Líbano inicia este martes en Washington una nueva ronda de conversaciones con Israel, con Beirut decidida a seguir adelante con las negociaciones directas, aunque estas parezcan verse eclipsadas por la decisión de Irán de incluir a Líbano en sus negociaciones con Estados Unidos.

Las autoridades libanesas han insistido en que las negociaciones cara a cara con Israel son la única forma de garantizar el fin de la guerra que se libra desde el 2 de marzo, cuando el grupo armado Hezbolá disparó contra Israel en apoyo a Irán y desencadenó ataques aéreos y terrestres israelíes que han causado la muerte de más de 4,000 personas en Líbano.

Sin embargo, las cuatro rondas de conversaciones entre Líbano e Israel celebradas desde abril no lograron alcanzar un alto el fuego duradero.

En cambio, la tregua más prolongada en los combates se produjo esta semana después de que Irán y EU acordaran un memorándum de entendimiento que estipulaba el cese de los combates en todos los frentes, incluido Líbano.

Ese acuerdo dio alas a Hezbolá, respaldado por Irán, y asestó un golpe al Estado libanés, cuyos líderes —entre ellos el presidente Joseph Aoun— habían advertido en repetidas ocasiones de que Teherán no puede negociar en nombre de Líbano.

Un responsable libanés y dos representantes extranjeros que trabajan en el tema de Líbano declararon a Reuters que el acuerdo entre Irán y EU había dejado al Estado libanés en la estacada, situándolo en su posición más débil hasta la fecha y poniendo en duda la utilidad de sus conversaciones con Israel esta semana.

El responsable libanés se mostró escéptico respecto a que las negociaciones, que están previstas que duren tres días, den lugar a algún avance tangible.

"Sigue existiendo un problema fundamental de confianza entre nosotros y los israelíes en estas conversaciones. No podemos satisfacer sus exigencias y ellos rechazan todas las nuestras", dijo el responsable.

Líbano buscará un calendario para la retirada israelí

Líbano ha señalado que uno de sus objetivos clave en las conversaciones sería garantizar la retirada militar israelí, pero altos responsables israelíes han afirmado que las tropas permanecerán en el sur de Líbano de forma indefinida.

El responsable libanés señaló que Beirut exigirá a Israel que presente un calendario "razonable" para su retirada durante las negociaciones.

"Esta es la única oportunidad que tenemos de generar impulso en estas negociaciones y en este tira y afloja con Irán", dijo el responsable.

Israel, por su parte, considera que el objetivo de las próximas negociaciones es "desarmar a Hezbolá y alcanzar un auténtico acuerdo de paz" con Líbano, según una rueda de prensa del portavoz del Gobierno israelí, David Mencer, en vísperas de las nuevas negociaciones.

Mencer señaló que el único obstáculo para un acuerdo con el Líbano era Hezbolá, "por lo que creemos que debe ser desarmado y desmantelado".

El gobierno libanés ha actuado con cautela desde 2025 para desarmar a Hezbolá sin enfrentarse directamente al grupo, por temor a que ello desencadenara un conflicto civil.

Hezbolá ha rechazado el desarme total y ha instado al Gobierno a que se retire de las conversaciones directas con Israel.