China supera a Estados Unidos con la supercomputadora más rápida del mundo

China ha superado a Estados Unidos y se ha situado en el primer puesto de la lista de los superordenadores más rápidos del mundo, pero, según expertos, estos resultados podrían decir más sobre el deseo de Pekín de demostrar su autosuficiencia en materia de sistemas informáticos que sobre su posición en la carrera mundial por la inteligencia artificial.

El sistema LineShine, ubicado en el Centro Nacional de Supercomputación de Shenzhen, en China, utiliza chips de diseño nacional y ha conseguido el primer puesto en la lista TOP500, una clasificación mundial de superordenadores que se publica dos veces al año, lo que supone la primera aparición del país en esta lista en tres años.

El hito se produce en un momento en que Estados Unidos y China compiten cada vez más en el ámbito de la informática avanzada, y el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó el lunes un decreto destinado a situar a Estados Unidos por delante de China en el campo emergente de la computación cuántica.

En la edición de junio de 2026 de la lista TOP500, LineShine superó al anterior campeón, El Capitán, un superordenador ubicado en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore que el Gobierno de EEUU utiliza para desarrollar y mantener su arsenal de armas nucleares.

Sin embargo, expertos en tecnología y política entrevistados por Reuters señalaron que estos resultados no significan que China cuente con el ordenador más rápido del mundo para tareas de IA, debido a los cambios que se han producido en la industria informática en los últimos años y a los métodos utilizados para elaborar la lista. LineShine ocupó el cuarto puesto en una prueba de referencia diseñada para simular tareas informáticas más similares a las de la IA.

Pruebas de referencia

Durante décadas, los superordenadores conectaban entre sí numerosas máquinas independientes para trabajar en problemas científicos complejos, como simular la interacción entre átomos, y eran principalmente dominio de los laboratorios nacionales y las universidades. Para figurar en la lista TOP500, los operadores de superordenadores deben realizar una serie de pruebas de referencia destinadas a imitar ese tipo de trabajo.

Sin embargo, en los últimos años, empresas de computación en la nube como Microsoft, Amazon.com y Google, de Alphabet, han construido sus propios superordenadores a gran escala, pero los han orientado hacia tareas de IA.

La mayoría de estas empresas no optan por competir por un puesto en la lista TOP500. Un estudio realizado el año pasado por los investigadores en políticas de IA Konstantin Pilz, James Sanders, Robi Rahman y Lennart Heim reveló que el sistema Colossus de xAI —propiedad de SpaceX SPCX.O— probablemente ya era más potente que el El Capitán del Gobierno de EU.

"Si los hiperescaladores presentaran sus sistemas, este 'más rápido del mundo' ni siquiera entraría entre los cinco primeros", afirmó Jimmy Goodrich, investigador del Instituto para el Conflicto y la Cooperación Globales de la Universidad de California.

Esfuerzos en el diseño de chips

Según los expertos, la victoria china en la lista parece indicar más bien que el país quería obtener reconocimiento por sus esfuerzos en el diseño de chips, lo que supone un cambio con respecto a los últimos años.

China ocupó por primera vez el primer puesto en la lista TOP500 en 2010 e intercambió el título con EU y Japón hasta 2023, cuando dejó de presentar sus sistemas tras años de controles a la exportación relacionados con los chips y la informática, primero bajo el primer gobierno de Trump y posteriormente bajo el del presidente Joe Biden.

"No me sorprende que sea el sistema número uno. Lo que sí me sorprende es que lo hayan presentado y quieran reconocimiento por ello", dijo Addison Snell, director ejecutivo de Intersect360 Research, una empresa especializada en superordenadores.

El sistema LineShine no contiene ningún chip avanzado de IA, según los detalles presentados junto con los resultados, probablemente porque las herramientas para fabricar esos chips siguen estando sujetas a los controles de exportación de EU.

"China espera convencer al mundo de que los controles de exportación son inútiles, confiando en que ignoremos los detalles", señaló Goodrich.

El Centro Nacional de Supercomputación no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.