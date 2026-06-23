Pemex destruye valor

Pemex está destruyendo valor, de ahí que requiere una reingeniería que lo vuelva a poner como un jugador en el sector petrolero. Por ahora, y a decir de especialistas en el sector como Pablo Zárate, Pemex tiene una combinación inusual: en libros ha logrado descargar partes del enorme peso financiero que tiene encima, pero, al mismo tiempo tiene un deterioro progresivo que le pinta un futuro mucho más acotado, más difícil.

El sobrellevar esta combinación de factores y que parezca que va mejor, pero operativamente le va peor, está generando un discurso sobre Pemex que no refleja la realidad sobre la petrolera. Pemex necesita una intervención significativa del Gobierno Federal, que preside Claudia Sheinbaum, redefinir sus parámetros operativos, repensar cómo trata a sus principales activos productivos, necesita recuperar una senda para crear valor, porque en este momento está destruyendo valor para los mexicanos.

Y es que, si bien es cierto temas como “Dos Bocas” financieramente no hizo sentido para el gobierno mexicano, es una donación para el activo de Pemex, representa una nueva fuente de ingresos y por cómo se manejó la contabilidad tiene un impacto positivo en los libros. Otra noticia positiva, efímera pero positiva, es haber descargado parte de la deuda de Pemex en instrumentos novedosos, que implican la creación de un fideicomiso que se garantiza con Gobierno mexicano, pero en realidad se repaga con flujos de efectivo de Pemex. Esa ingeniería contable representa una solución de muy corto plazo para los aspectos más delicados de Pemex, soluciones que dan oxígeno, pero no atienden el diagnostico real, porque su producción va para abajo y el costo de la producción va para arriba, lo que significa que las ganancias en general van a la baja y no hay un camino que le pueda dar la vuelta.

La aritmética financiera de Pemex es mala. ¿Y hay soluciones? Sí, y no se trata de encontrar el hilo negro, dado que se ha hablado de ello en varios sexenios. Comenzando por reconocer que los activos de esta paraestatal en general son buenos, de ahí que la venta o coinversión de algunos de ellos, sería la solución para un refinanciamiento real y reactivación de otros rubros.

Hay un análisis de una consultoría Welligence Energy Analytics que ha analizado los activos de producción y destaca que si Pemex se desprendiera del 5% de activos menos productivos de producción podría levantar 20,000 millones de dólares de capital, monetizar sus activos sería solución.

Dado que Pemex no está pudiendo salir sola para generar ingresos y empleo, y aunque es cierto que se empieza a ver la luz para algunos proveedores, con pre garantías de Banobras, para cambiar las garantías de Pemex a tasa muy competitiva o tasa cero, ya se sabe que la solución no es tan amplia.

Sería irresponsable decir que Pemex tiene de vida tal o cual tiempo, pero nueva dinámica hacia abajo. Lo que sí es una realidad es que necesita inversión y recursos privados. El gran “pero” es que vía corporativa no sería ideal, porque el estado de Pemex es tan malo que se requieren muchos recursos para sanearla.

Lo más inteligente, dicen los grandes especialistas en el sector energético y petrolero, es pensar en activos de Pemex que puedan atraer esquemas de coinversión, sin un control absoluto, como hoy sucede, porque no resulta viable.

¿Qué decir de “Dos bocas” podrá ayudar en las finanzas de Pemex? Todo indica que será difícil recuperar la inversión, aunque ello no se verá directamente en las finanzas de Pemex, dado que el costo fue directo para el erario no para Pemex, lo que en libros podría comenzar a verse como un tema positivo para Pemex, pero en realidad, hacer más refinerías no sería la solución porque se estaría afectando a los mexicanos sin visión integral, de ahí que encontrar procesos rentables donde el origen y el destino de los recursos se puedan empatar para crear valor, será la solución, y se sabe.