Petróleo abre con caídas por temor al exceso de oferta con la atención puesta en Ucrania

Los precios del petróleo bajaban este martes, ya que la preocupación por el exceso de oferta pesaba más que el temor a que los envíos rusos sigan sometidos a sanciones, mientras las conversaciones para poner fin a la guerra de Ucrania prosiguen.

Los futuros del Brent cedían 20 centavos, o 0.3%, a 63.17 dólares el barril, y los del West Texas Intermediate (WTI) restaban 16 centavos, o 0.3%, a 58.68 dólares.

Ambos referenciales ganaron un 1.3% el lunes, ya que las crecientes dudas sobre un acuerdo de paz para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania redujeron las expectativas de un flujo sin trabas de los suministros de crudo y combustible rusos, que están sometidos a sanciones por parte de las naciones occidentales.

Aunque los actores del mercado están preocupados por los envíos rusos, las perspectivas generales para los equilibrios de la oferta y la demanda de crudo en 2026 son más laxas en medio de numerosas previsiones de que el crecimiento de la oferta superará los aumentos de la demanda el próximo año.

"A corto plazo, el principal riesgo es el exceso de oferta y los actuales niveles de precios parecen vulnerables", dijo en una nota Priyanka Sachdeva, de Phillip Nova.

Debido a las nuevas sanciones impuestas a las grandes petroleras rusas Rosneft y Lukoil y a las normas que prohíben la venta a Europa de productos petrolíferos refinados a partir de crudo ruso, algunas refinerías indias han recortado sus compras de petróleo ruso, en particular la empresa privada Reliance.

Ante las limitadas opciones de venta, Rusia busca aumentar sus exportaciones a China. El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, declaró que Moscú y Pekín estuvieron discutiendo formas de ampliar las exportaciones de petróleo ruso a China.

El Deutsche Bank dijo en una nota el lunes que considera que en 2026 habrá un superávit de crudo de al menos 2 millones de barriles por día y que no habrá una senda clara de vuelta al déficit ni siquiera en 2027.

"El camino hacia 2026 sigue siendo bajista", afirmó el analista Michael Hsueh.