Crudo sube 1% ante apuestas de nuevos recortes de la Fed

Los precios del petróleo subieron más de 1% el lunes por las crecientes apuestas a un recorte de las tasas de interés en Estados Unidos en diciembre y las crecientes dudas sobre si Rusia logrará un acuerdo de paz con Ucrania que impulse las exportaciones petroleras de Moscú.

Los futuros del Brent subieron 81 centavos, o 1.29%, a 63.37 dólares por barril. El crudo West Texas Intermediate (WTI) ganó 78 centavos, o 1.34%, a 58.84 dólares. La mezcla mexicana de exportación se ubicó en 56.07 dólares por barril, un incremento de 66 centavos o 1.19 por ciento.

Estados Unidos y Ucrania buscaron reducir las brechas en un plan de paz para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania después de una propuesta estadounidense que Kiev y sus aliados europeos consideraron como una lista de deseos del Kremlin.

“La reciente debilidad de los precios fue impulsada principalmente por el progreso informado en las negociaciones de paz”, dijeron analistas de la firma de asesoría energética Ritterbusch and Associates en una nota.

“Sanciones de Estados Unidos a las petroleras rusas Rosneft y Lukoil, que entraron en vigor el viernes, han causado fricciones que normalmente impulsarían los precios, pero el mercado está preocupado por las conversaciones de paz”, dijo Jorge Montepeque, director gerente de Onyx Capital.

Podría haber otro recorte

El gobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos, Christopher Waller, dijo que los datos disponibles indican que el mercado laboral estadounidense sigue siendo lo suficientemente débil como para justificar otro recorte de un cuarto de punto.

Unas tasas más bajas podrían impulsar el crecimiento económico y la demanda de petróleo. Las casas de Bolsa globales siguen divididas sobre si la Fed recortará las tasas de interés en su reunión de diciembre, tras las señales contradictorias de la semana pasada sobre el crecimiento del empleo y el desempleo.

JPMorgan pronosticó que el crudo Brent estaría en 57 dólares por barril y el WTI en 53 dólares en 2027.

Por otra parte, el banco de inversión estadounidense mantuvo sin cambios sus estimaciones para 2026 en 58 y 54 dólares, respectivamente.

Estados Unidos designó formalmente al Cártel de los Soles de Venezuela como una organización terrorista, imponiendo sanciones adicionales relacionadas con el terrorismo al grupo que, según dice, incluye al presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios de alto rango.

Las sanciones estadounidenses a Venezuela, país miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), ayudan a apuntalar los precios del petróleo al limitar las exportaciones del país sudamericano.