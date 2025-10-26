Peso retrocede frente al dólar por tensiones entre EU y China

El peso mexicano se depreció frente al dólar la semana pasada, debido a la cautela de los inversionistas ante el recrudecimiento de la tensión comercial y política entre Estados Unidos y sus principales socios del T-MEC.

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), la divisa cerró la jornada del viernes con una depreciación de 0.25% o 4.59 centavos y se ubicó en 18.4411 pesos por unidad.

En su comparación semanal, la moneda nacional retrocedió 0.28% frente al dólar y a una semana de terminar el mes, el peso se encamina a reportar una depreciación 0.69 por ciento.

En lo que va del 2025, la moneda tiene una apreciación de 11.69 por ciento.

El índice dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una canasta de seis monedas, registró un avance de 0.52% a 98.95 puntos en la semana.

Las divisas más apreciadas en la semana fueron el rublo ruso con 2.03%, el peso chileno con 1.68%, el shekel israelí con 0.84%, el rand sudafricano con 0.70%, la corona sueca con 0.59% y la corona noruega con 0.49 por ciento.

Por el contrario, las monedas más depreciadas en la semana fueron el peso argentino con 1.95%, el yen japonés con 1.50%, el won surcoreano con 1.18%, la libra esterlina con 0.84%, el peso colombiano con 0.57% y el peso mexicano con 0.28 por ciento.

“El movimiento del peso estuvo condicionado principalmente por los desarrollos en la relación Estados Unidos–China, después de que el presidente Donald Trump adelantara que su próximo encuentro con Xi Jinping se centrará en el tráfico de fentanilo y no en temas comerciales”, Felipe Mendoza, analista de Mercados en ATFX LATAM.

Aseguró que el mercado interpreta que esto deja sin resolver las tensiones arancelarias recientes y mantiene en suspenso los flujos de inversión global, generando un leve fortalecimiento del dólar frente a monedas emergentes.

“El sesgo hacia activos refugio se amplificó tras el rompimiento de las negociaciones comerciales de Estados Unidos con Canadá, lo que eleva la percepción de riesgo sobre la estabilidad del T-MEC y sus implicaciones para México”, agregó.

Para analistas de Monex Casa de Bolsa, el peso se favoreció del reporte de inflación en Estados Unidos, “el cual impulsó las expectativas de los inversionistas sobre la flexibilización monetaria de la Reserva Federal, pero recortó su avance a medida que se moderó el optimismo de los operadores.

Prevén que el peso oscile en un rango entre 18.39 y 18.47 pesos, considerando el comportamiento actual del tipo de cambio, a la espera de conocer el reporte de la balanza comercial de México el lunes.