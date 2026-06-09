Peso mexicano se aprecia por retroceso del dólar; mercado asimila cifras locales de inflación

El peso mexicano se aprecia levemente frente al dólar la mañana de este martes. La divisa local gana terreno en un mercado atento a las noticias sobre Oriente Medio y que reacciona a unas cifras de inflación en México que desaceleraron más de lo esperado.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.3853 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.4644 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para la moneda una ganancia de 7.91 centavos o de 0.45 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.4720 unidades y un nivel mínimo de 17.3762. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas, bajaba 0.36% hasta 99.68 unidades.

El dólar seguía cediendo terreno en el mercado luego de que Israel e Irán dejaron los ataques mutuos a solicitud del presidente estadounidense, Donald Trump. Ahora los inversionistas se preparan para conocer esta semana dos datos de inflación de Estados Unidos.

"La moneda local se beneficia del retroceso del dólar, así como de un mayor apetito por divisas de economías emergentes, a medida que se reduce el nerviosismo. El soporte y la resistencia ⁠se ubican en 17.34 y 17.47, ⁠respectivamente", destacó Monex Grupo Financiero.

Mientras tanto, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de México mostró una desaceleración a 3.94%, en su segundo mes consecutivo de descenso, informó el INEGI, dentro de la meta del Banxico, si bien el índice subyacente siguió por encima.