Paramount se dispara 31% en Bolsa tras millonario acuerdo para transmitir la UFC

La cotización de la Paramount Skydance se dispara este miércoles más de un 31% después de que alcanzó un acuerdo con TKO para emitir en régimen de exclusividad durante los próximos siete años y por 7,700 millones de dólares los combates de la Ultimate Fighting Championship (UFC), especializada en artes marciales mixtas.

De esta forma, las acciones la empresa se negociaban en los 14.37 dólares, un 31.02% más que en la apertura y que se suma al alza del 8% registrado el martes.

Según un comunicado conjunto publicado el lunes, el contrato de asociación tendrá una duración de siete años, a iniciarse en 2026, por 1,100 millones de dólares anuales.

Esto permitirá a Paramount retransmitir los 13 eventos numerados de la UFC y 30 Fight Nights a través de la plataforma Paramount+. Algunas de estas veladas podrán emitirse de manera simultánea en la CBS, propiedad de Paramount.

Como parte del acuerdo, UFC y Paramount abandonarán el actual modelo de 'pay-per-view' de UFC para ofrecer estos eventos prémium sin coste adicional a todos los suscriptores de Paramount+ que estén en Estados Unidos. Además, Paramount estudiará hacerse con los derechos de UFC fuera de Estados Unidos a medida que estén disponibles.