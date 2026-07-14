Oro subió tras dato de inflación moderado en EU

El oro subió más de 2% el martes después de que datos de inflación más moderados de lo esperado avivaron las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos adopte una postura menos restrictiva.

El oro al contado ganó 1.6%, a 4,063.15 dólares por onza, tras tocar su mínimo desde el 1 de julio a primera hora de la sesión. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en agosto subieron 1.6%, a 4,070.3 dólares.

El índice dólar bajó 0.6%, abaratando el oro, que cotiza en el billete verde, para los tenedores de otras divisas.

“El oro se dispara al alza tras un informe del IPC sorprendentemente moderado, en el que el índice general se desplomó, pero, lo que es más importante, el índice subyacente se mantuvo sin cambios tras haber subido 0.2%”, dijo Tai Wong, operador independiente de metales.

“Esto debería reducir drásticamente las expectativas de subida de tasas, al menos para las reuniones de julio y septiembre”, agregó.

Tras conocerse los datos, los operadores abandonaron sus apuestas de que la Fed subiría las tasas de interés en su reunión del 28 al 29 de julio.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado subió 2.1%, a 58.85 dólares por onza, el paladio avanzó 4.2%, a 1,299.10 dólares, mientras que el platino ganó 1.6%, a 1,630.12 dólares en el mercado internacional.

Cobre en máximos

Los precios del cobre ampliaron su avance el martes hasta tocar su nivel más alto en tres semanas, en medio de indicios de una mayor demanda y escasez en China, así como por preocupaciones sobre el suministro tras la nueva escalada en Medio Oriente.

El contrato de referencia del cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subió 0.7% a 13,638 dólares por tonelada, tras alcanzar los 13,708.50 dólares, su nivel más alto desde el 22 de junio.

“El cobre está encontrando apoyo gracias a una combinación de sólidos datos de exportación de China y a unas condiciones de mercado físico cada vez más ajustadas”, afirmó Ewa Manthey, estratega de Materias Primas de ING.