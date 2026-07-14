Inglaterra sueña con otro Mundial al ritmo de Jude Bellingham

‘Hey Jude’ es un himno de la cultura inglesa que había aterrizado de manera discreta en 2026. Sin embargo, esta canción de los Beatles ha tomado fuerza a 58 años de su lanzamiento y no precisamente en territorio británico.

La razón: Jude Bellingham. El mediocampista del Real Madrid comparte nombre con esta melodía y su rendimiento en la Copa del Mundo es lo que ha hecho que suene en grandes escenarios de Norteamérica, como lo hicieron John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr hace décadas.

Bellingham es la máxima figura de Inglaterra en el Mundial. Aunque está empatado en el liderato de goleo (6) de su país con Harry Kane, cuatro de sus anotaciones fueron fundamentales para llegar a semifinales: dos contra México en octavos y dos contra Noruega en cuartos de final.

No sólo eso. Aporta un desequilibrio único partiendo desde media cancha que suele terminar en opciones de gol. Por si fuera poco, con 23 años, su personalidad reparte liderazgo dentro de la selección que se jacta de haber creado este deporte.

“Me atrevería a decir que hay posibilidades de que sea, o llegue a ser, el mejor futbolista inglés de todos los tiempos. Y eso es mucho decir”, declaró recientemente Gary Lineker, segundo máximo anotador de Inglaterra en Mundiales.

“Podrías incluir a Harry Kane en ese grupo y a otros, pero creo que a su edad, estar haciendo lo que está haciendo, tomando las riendas de Inglaterra y llevándola a la victoria, es propio de una súper estrella”.

Antecedentes

Inglaterra es una de las ocho selecciones que ha ganado la Copa del Mundo. Junto a España, son las únicas que lo han hecho en una ocasión.

En el caso del equipo dirigido actualmente por Thomas Tuchel, ese título ocurrió en 1966. Desde entonces, cada Mundial es de alta exigencia de parte de los aficionados, anhelando regresar al trono.

En Norteamérica 2026, los ingleses están a dos victorias de eso. Primero deben pasar sobre Lionel Messi y Argentina para, eventualmente, citarse en la final ante España. Esa es la ambición de Tuchel.

“Hemos llegado a cuartos de final y semifinales en torneos consecutivos, también a la final de la Eurocopa en torneos consecutivos. Queremos exprimir hasta el último respiro y dar el siguiente paso”, señaló el alemán, que llegó al banquillo de los Tres Leones apenas en 2025.

Y uno de los pilares en ese recorrido es Jude Bellingham. Debutó con la selección mayor en 2020, a los 17 años, y ha sido parte de los subcampeonatos en las Eurocopas 2021 y 2024, además de los cuartos de final del Mundial 2022.

Surgió de las fuerzas básicas del Birmingham City, que destacó su talento desde adolescente al retirar su número 22 cuando fue transferido al Borussia Dortmund en 2020. Tres años después fue comprado por Real Madrid, su actual equipo.

Rol de ‘todólogo’

Jude acumula 34 goles en 87 partidos con los merengues a pesar de jugar como mediocampista, fórmula que está replicando en selección. Sus casi 1.90 metros de estatura son vitales para sobresalir en tres facetas: recuperación, distribución y finalización.

“Bellingham está en todas partes, implacable e inevitable, es un todo a la vez (…) Darle libertad de atacar zonas centrales ha sido fundamental para la trayectoria de Inglaterra. La variedad de goles que surgen de esa libertad táctica no hace más que demostrar su versatilidad”, analizó The Athletic.

El 10 de Inglaterra tiene la cuarta mayor cantidad de tiros al arco en este Mundial: 11, sólo detrás de los 12 de Erling Haaland y 19 de Lionel Messi y Kylian Mbappé.

También es el único mediocampista en el top 10 de jugadores con mayor expectativa de gol (xG) con 3.36 por partido y el tercero con más sprints entre los 1,248 inscritos al evento, con 328. El líder fue, hasta semifinales, el francés Michael Olise con 338.

Es por ello que Bellingham es el jugador más valioso de Inglaterra en este Mundial con 130 millones de euros en su carta, según Transfermarkt, que a la vez lo coloca en el décimo lugar de todo el planeta.

Pero a la afición inglesa le importan poco esos números. Lo único que quieren es que Bellingham y sus compañeros se impongan a la Argentina de Messi para colocar a su país en una final de Copa del Mundo por primera vez en 60 años y, también por primera vez, fuera de su territorio.

Después de eso, todo puede pasar en una final.