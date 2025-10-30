Oro, platino y paladio suben más de 2% tras rebaja de tasas de la Fed y acuerdo Trump-Xi

El precio del oro subía 2% este jueves, favorecido por la debilidad del dólar tras el recorte de tasas de la Reserva Federal y ante la incertidumbre de los inversores sobre el resultado del acuerdo comercial entre los presidentes de las dos mayores economías del mundo.

El oro al contado subía un 1.9% a 4,004.75 dólares por onza. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre cedían un 0.4% a 4,018.30 dólares la onza.

"El oro parece estar presionando al alza mientras los inversores digieren el resultado de la reunión Trump-Xi y la decisión de la Fed de recortar las tasas de interés por segunda vez este año", dijo Lukman Otunuga, analista senior de investigación de FXTM.

La Fed aplicó el miércoles un recorte de tasas de 25 puntos básicos, llevando el tipo de interés de referencia a un día a un rango objetivo del 3.75%-4.00 por ciento.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que los funcionarios están luchando para llegar a un consenso sobre lo que está por venir para la política monetaria y advirtió que los mercados no deben asumir otro recorte de tasas en diciembre.

El oro, que no rinde intereses, prospera en un entorno de tasas de interés bajas y durante las incertidumbres económicas.

En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que había llegado a un acuerdo para reducir los aranceles a China a cambio de que Pekín reanude las compras de soja estadounidense, mantenga el flujo de las exportaciones de tierras raras y tome medidas enérgicas contra el comercio ilícito de fentanilo.

China, por su parte, acordó retrasar la introducción de su última ronda de controles a la exportación de tierras raras, pero se mantienen las restricciones anteriores sobre los minerales críticos que han trastornado el comercio mundial.

Las declaraciones de Trump se produjeron tras mantener conversaciones cara a cara con Xi en Busan, Corea del Sur, como colofón de su viaje relámpago por Asia, en el que también promocionó avances comerciales con Corea del Sur, Japón y países del Sudeste Asiático.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado subía un 1.4% a 48.22 dólares la onza, el platino ganaba un 2% a 1,616.20 dólares y el paladio sumaba 2.9% a 1,441.24 dólares.