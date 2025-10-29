Oro modera ganancias tras declaraciones de Powell

Los precios del oro redujeron sus ganancias el miércoles mientras los mercados asimilaban los comentarios del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, sobre la futura política monetaria, a pesar de que el banco central recortó las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual, como se esperaba.

El oro al contado subió 0.3% a 3,964.39 dólares por onza, después de haber subido hasta 2% al inicio de la sesión. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre cerraron con una subida del 0.4%, a 4,000.7 dólares la onza.

La Fed redujo la tasa de referencia a un día a un rango objetivo de 3.75 a 4%, la segunda vez que el banco central estadounidense flexibiliza su política monetaria este año.

En una rueda de prensa, Powell advirtió sobre lo que depara el futuro. "En los debates del comité durante esta reunión, hubo opiniones muy divergentes sobre cómo proceder en diciembre", dijo Powell, y añadió: "Una nueva reducción de las tasas de interés en la reunión de diciembre no está garantizada. Ni mucho menos, la política monetaria no sigue un rumbo predeterminado".

"El oro reaccionó de forma lógica al intento de Powell de moderar las expectativas de un recorte en diciembre. Ya estamos viendo cómo los futuros de los fondos federales reducen las expectativas, lo que sería positivo para el dólar y negativo para el oro", dijo Peter Grant, vicepresidente y estratega senior de metales de Zaner Metals.

El oro, que no genera intereses, suele prosperar en un entorno de tasas de interés bajas y en épocas de incertidumbre económica.

"El hecho de que ahora esté en duda un recorte en diciembre frenará el repunte de los metales preciosos", dijo Tai Wong, un operador independiente de metales.

El oro ha ganado 51% en lo que va del año y alcanzó un máximo histórico de 4,381.21 dólares el 20 de octubre, pero ha caído más del 3% en lo que va de la semana, en parte debido a la disminución de las tensiones comerciales.