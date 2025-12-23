CESF anticipa recuperación económica en 2026, pero persisten riesgos globales

El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF), integrado por las diferentes autoridades del sector, destacó, tras su última sesión, que la información disponible aún es limitada para determinar la dinámica de la actividad económica nacional durante el cuarto trimestre de 2025.

No obstante, señaló, los indicadores prevén cierto repunte respecto del tercer trimestre, y hacia adelante se anticipa cierta recuperación durante 2026 y 2027, ello, si bien el entorno al que se enfrenta la economía mexicana, implica ciertos riesgos a la baja.

“No obstante, destaca que la calificación crediticia soberana mantiene el grado de inversión por parte de todas las agencias que la evalúan”, expuso.

El CESF resaltó que los mercados financieros locales han mantenido un comportamiento en general ordenado y con baja volatilidad.

En particular, puntualizó que desde su última sesión, el tipo de cambio del peso mexicano, respecto al dólar estadounidense, acumuló una apreciación ligeramente mayor a 2 por ciento.

“Por su parte, las tasas de interés de los valores gubernamentales registraron incrementos en prácticamente todos los segmentos de la curva, particularmente concentrados en los de mediano y largo plazo; mientras que los principales índices bursátiles, se ubicaron en niveles similares a los del cierre de septiembre”, expuso.

Sistema financiero sólido y resiliente

El CESF enfatizó que, en este entorno, el sistema financiero mexicano mantiene, en su conjunto, una posición sólida y resiliente, que le permite contar con una capacidad suficiente para absorber choques y preservar un funcionamiento adecuado y estable, incluso ante la posible materialización de escenarios adversos.

“Esto obedece esencialmente a que la banca comercial cuenta con niveles de capital y liquidez que cumplen holgadamente los requerimientos mínimos regulatorios”, subrayó.

Incertidumbre a nivel global

A nivel global, el CESF expuso que se estima que, durante el cuarto trimestre del 2025, la actividad económica haya continuado moderándose respecto al trimestre previo, como resultado de un menor crecimiento, tanto en economías avanzadas como emergentes.

Refirió que si bien las proyecciones más recientes para el crecimiento económico mundial siguen anticipando una desaceleración durante 2025 y 2026, ésta es más moderada que la prevista en meses anteriores, seguida de una recuperación parcial en 2027.

“No obstante, el panorama para la economía global aún está sujeto a un alto grado de incertidumbre, particularmente en torno a los posibles efectos de las medidas arancelarias impuestas por Estados Unidos”, argumentó.

Añadió que, por su parte, los mercados financieros a nivel global registraron un comportamiento relativamente estable, con algunos episodios de volatilidad moderada, asociada principalmente con la incertidumbre ocasionada por la falta de publicaciones económicas tras el cierre de algunas operaciones gubernamentales; un sentimiento de cautela por las elevadas valuaciones del sector de tecnología y en los mercados de capitales; así como preocupaciones por aspectos fiscales en algunas economías desarrolladas.

En este sentido, comentó que en lo sucesivo, persisten algunos riesgos globales, cuya materialización podría incidir sobre la estabilidad financiera.