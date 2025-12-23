China gana terreno en litio argentino con proyecto de 175 millones de dólares

La presencia china en la minería argentina suma otro espacio, esta vez en el sector del litio. La canadiense Lithium Chile firmó un acuerdo definitivo para vender su subsidiaria local Argentum Lithium a China Union Holdings, en una transacción valuada en 175 millones de dólares en efectivo que involucra el proyecto de litio Arizaro, en la provincia de Salta.

El acuerdo, anunciado desde Calgary, no solo implica un cambio de manos en uno de los salares más grandes del país, sino que refleja el creciente interés del capital chino por asegurarse activos estratégicos en Argentina.

En este caso, el comprador adquirirá el 100% de Argentum, la sociedad que controla participaciones clave en el salar de Arizaro, un proyecto en el Departamento de Los Andes con capacidad para 25,000 toneladas de litio de grado batería al año, que ya cuenta con estudios de recursos, evaluación económica preliminar y prefactibilidad.

Del total de 175 millones de dólares, el 92.5% se desembolsará al cierre, mientras que el 7.5% restante quedará retenido en una cuenta escrow durante 18 meses (que luego se liberará), como garantía ante eventuales contingencias posteriores a la operación.

A eso se suma un depósito de garantía de 5 millones de dólares, que China Union deberá integrar por adelantado para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones.

El cierre del deal no es automático. El contrato establece una serie de condiciones precedentes que implican un reordenamiento interno del proyecto. Entre ellas, Argentum deberá adquirir un 17.8% adicional de ARLI S.A., la sociedad que concentra los derechos mineros del salar, lo que elevaría su participación al 80 por ciento.

Si alguna de las partes incumple las condiciones, deberá pagar una penalidad de 17.5 millones de dólares. Y si el cierre no se concreta en los 180 días estipulados, cualquiera de las partes puede dar por terminado el contrato.