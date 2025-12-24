El cobre sube por sexta sesión apoyado por el avance del PIB de EU y la debilidad del dólar

El cobre avanzaba este miércoles por sexta sesión consecutiva hasta alcanzar un máximo histórico cercano a los 12,300 dólares, ya que el sólido crecimiento económico de Estados Unidos impulsó las perspectivas de la demanda y la debilidad del dólar favoreció los precios del metal.

El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 1.1% hasta los 12,195 dólares la tonelada métrica a las 10:10 GMT, tras haber alcanzado anteriormente un récord de 12,282 dólares.

El ⁠metal ha ganado un 2.6% esta semana, ha subido un 9% en diciembre y se encamina a un salto del 39% en 2025, ya que las limitaciones de la oferta dan lugar a apuestas alcistas.

En la Bolsa de Futuros de Shanghai, el cobre también alcanzó el miércoles un máximo ⁠histórico de 96,750 yuanes (13,793 dólares) la tonelada.

"No me sorprendería que los chinos estén comprando cobre físico en el mercado, sacando todo el que puedan mientras nadie mira", dijo John Meyer, analista de SP Angel.

La prima Yangshan , un indicador del apetito chino por las importaciones de cobre, se ha disparado hasta los 55 dólares la tonelada, el nivel más alto desde el 24 de septiembre.

La economía estadounidense creció en el tercer trimestre a su ritmo más rápido en dos años, mientras que el dólar se encaminaba a su peor resultado anual en más de dos décadas, ya que los inversores apuestan por nuevos recortes de tasas el año que viene. Un billete verde más débil hace que los metales sean más asequibles para los tenedores de otras divisas.

En los últimos meses se han registrado grandes flujos de cobre hacia Estados Unidos, incluidas más de 50,000 toneladas procedentes de China en noviembre, mientras persiste la perspectiva de un arancel estadounidense ⁠sobre el metal.

Entre otros metales de la LME, el aluminio subía 0.6% hasta 2,956 dólares la tonelada, tras alcanzar su máximo desde mayo de ⁠2022. El zinc ganaba 0.2% a 3,098 dólares, el plomo sumaba 0.6% a 1,994.50 dólares, mientras que el estaño avanzaba 1% a 43,005 dólares.

El níquel subía por sexto día consecutivo ante las expectativas de que Indonesia reduzca su producción de mineral el año próximo, situándose en 15,835 dólares, un 0.6% más.

La LME cerrará temprano este miércoles y permanecerá cerrada jueves y viernes por Navidad.