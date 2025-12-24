Contorsionista

México prefiere impulsar el no consumo de marihuana, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum ayer en el marco de la presentación de la encuesta sobre adicciones. Lo cierto es que desde Estados Unidos, el mercado más grande de drogas, la legalización del enervante a nivel federal dio un paso importante y con él las empresas que cotizan en Bolsa dedicadas a la venta de la droga. ¿Cuánto tiempo seguirá el país con esta postura?, el vecino del norte decidirá.

Tren

“Prepara con tiempo los traslados en la ciudad en la víspera de Navidad”, ha sido el mensaje dado por los diferentes transportes capitalinos. Para hoy, 24 de diciembre, el Metro inicia operaciones a las 5 horas y el último tren sale a las 22:30. El Metrobús inicia a las 4:30 horas y termina a las 21 horas; el Trolebús, Tren Ligero y Cablebús tendrán la misma jornada que el Metro.

Globos

Navidad, temporada de compartir, afirma el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) el cual llevó a cabo su posada anual con la presencia de menores que están en los albergues de la institución, así como ancianos que ocupan espacios gerontológicos. Un agradecimiento a quienes cuidan, dijo María del Rocío García Pérez, titular del DIF.