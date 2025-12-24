BP venderá el 65% de su negocio de lubricantes Castrol a Stonepeak por 6,000 millones de dólares

BP ha acordado vender una participación del 65% en su negocio de lubricantes Castrol a la firma de inversión estadounidense Stonepeak por unos 6,000 millones de dólares, un paso significativo en el plan de desinversión de 20,000 millones de dólares de la petrolera, destinado a recortar la deuda y aumentar la rentabilidad.

La operación, anunciada este miércoles, valora Castrol en 10,100 millones de dólares, y es la venta de activos más ambiciosa y exitosa de la petrolera británica hasta la fecha en sus ⁠esfuerzos por racionalizar sus operaciones y reducir sus inversiones en energías renovables tras años de resultados inferiores a los de sus competidores.

BP mantendrá una participación del 35% en una nueva empresa conjunta con Stonepeak, que podrá vender tras un periodo de bloqueo de dos años.

Las acciones de BP ganaban más de un 1% el miércoles tras el anuncio y subían un 0.4% a ⁠las 08:29 GMT.

La venta, que incluye 800 millones de dólares para el pago acelerado de dividendos, se produce después de que BP pusiera la centenaria unidad de lubricantes bajo revisión a principios de este año como parte de una estrategia más amplia para centrarse en su negocio principal de petróleo y gas.

La petrolera utilizará los ingresos de la venta para reducir su deuda.

La empresa se ha comprometido a vender activos por valor de 20,000 millones de dólares para reducir su deuda neta de 26,000 millones de dólares a entre 14,000 y 18,000 millones de dólares a finales de 2027.

Tras la operación de Castrol, las desinversiones realizadas y anunciadas por BP hasta la fecha ascienden a unos 11,000 millones de dólares.

En un comunicado separado, Stonepeak dijo que Canada Pension Plan Investment Board invertirá hasta 1,050 millones de dólares como parte de la operación y adquirirá una participación indirecta en Castrol.

Reuters informó en noviembre de que BP estaba en conversaciones con Stonepeak para vender Castrol. The Wall Street Journal y Financial Times informaron por primera vez de los detalles de la operación a última hora del martes.

El proceso de venta de Castrol comenzó a principios de año. En septiembre, Stonepeak ⁠y la firma de capital riesgo One Rock presentaron ofertas por la unidad, informó Reuters basándose en fuentes.

La semana pasada, BP nombró a Meg O´Neill, de Woodside Energy, como su próxima consejera ⁠delegada, en sustitución de Murray Auchincloss, en su esfuerzo por mejorar la rentabilidad y el rendimiento de sus acciones.

En octubre, el nuevo presidente de BP, Albert Manifold, dijo a los trabajadores que la cartera del grupo era "excesivamente compleja" y que necesitaba ejecutar más rápidamente su estrategia de volver a centrarse en el petróleo y el gas.

En agosto, BP dijo que estudiaría la mejor manera de desarrollar y rentabilizar sus activos de producción de petróleo y gas, así como recortes de costes para mejorar la rentabilidad para los accionistas.