El oro está estable a la espera de datos económicos en EU

Los precios del oro se mantuvieron estables el lunes, rondando los 4,000 dólares por onza, mientras los inversores esperaban con expectación los datos de empleo privado de Estados Unidos que se publicarán esta semana para evaluar las posibilidades de un nuevo recorte de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense este año.

El oro al contado se mantuvo prácticamente sin cambios en 4,002.35 dólares la onza; mientras que los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre cerraron con una subida del 0.4%, a 4,014 dólares.

"El oro está en proceso de definir un rango de cotización, tal vez entre los 3,000 y los 4,000 dólares... se trata de una consolidación esperada tras un movimiento tan importante", dijo el analista de Marex, Edward Meir.

El metal, que ha ganado un 53% este año, ha caído más de un 8% desde el máximo histórico alcanzado el 20 de octubre.

Los inversores aguardan la publicación de los datos de empleo de ADP en EU, prevista para el miércoles, y los PMI del ISM esta semana, en busca de indicios sobre la política monetaria de la Reserva Federal. El cierre del gobierno estadounidense ha interrumpido la publicación de datos económicos clave, incluidos los de la Oficina de Estadísticas Laborales.

La semana pasada, el banco central recortó los tipos de interés por segunda vez este año, pero su presidente, Jerome Powell, afirmó que otro recorte este año "no era una conclusión inevitable".

Los operadores ahora estiman una probabilidad del 65.3% de un recorte de tipos en diciembre, frente a la casi certeza que daban la semana pasada antes de la reunión de la Reserva Federal.