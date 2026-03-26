Marina activa plan de búsqueda por dos barcos desaparecidos que llevaban ayuda humanitaria a Cuba

La Secretaría de Marina informó ⁠el jueves que había puesto en marcha una operación de búsqueda y rescate en El Caribe para localizar dos ⁠veleros que transportaban ayuda humanitaria a ⁠Cuba, después de que las embarcaciones no llegaran a La Habana según lo previsto.

En un comunicado, la Marina indicó que los dos veleros partieron de Isla Mujeres, en el estado de Quintana Roo, en El Caribe, el 20 de marzo con destino a La Habana y con nueve tripulantes de diferentes nacionalidades a bordo.

Se esperaba que las embarcaciones llegaran entre el 24 y el 25 de marzo, pero no se había recibido ninguna comunicación de ellas ni confirmación de su llegada, dijo la Marina.

Los dos barcos desaparecidos forman parte de una iniciativa de ayuda popular más amplia destinada a Cuba, un país con graves problemas energéticos que sufre prolongados cortes de electricidad y una crisis económica cada vez más profunda. Otro barco del convoy llegó a La Habana el martes.

La semana ⁠pasada, voluntarios en México cargaron ⁠los barcos con arroz, toallitas ⁠para bebés, frijoles, leche de fórmula, medicamentos y otros suministros como parte ⁠del "Convoy Nuestra América", una iniciativa no gubernamental que busca entregar alimentos, medicinas y productos relacionados con energía a la isla.

Los representantes del convoy no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

México también estableció contacto con centros de coordinación de rescate marítimo en Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos, así como con representantes diplomáticos ⁠de los países de origen de las personas a bordo, informó la Marina.