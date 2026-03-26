Plan B recortaría hasta en 150 millones de pesos el presupuesto del Congreso de Quintana Roo

Cancún, QRoo.- El Observatorio Legislativo de Quintana Roo anticipa que el Congreso local deberá ajustar a la baja en alrededor de 151 millones de pesos su presupuesto anual luego de que el Senado de la República aprobó el Plan B de la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del organismo explicó que para este año el Congreso estatal tiene un gasto de 536 millones de pesos, por lo que el ajuste para 2027 reducirá ese monto hasta alrededor de 385 millones de pesos, considerando que el presupuesto estatal en ronde los 55 mil millones de pesos.

La reforma electoral establece que el presupuesto de las legislaturas estatales no puede rebasar el 0.7% del presupuesto estatal, de modo que los ajustes obligarían a eliminar algunas partidas presupuestales como las famosas ayudas sociales que por años se han denunciado como ilegales, pero los diputados locales las han seguido ejerciendo.

Esta partida para “gestión social” representa un gasto de alrededor de 77 millones de pesos al año “y eso pues se tendría que eliminar, porque no corresponde que el congreso esté dando el dinero en esa partida”, dijo.

Además, el congreso local tiene cerca de 630 trabajadores, de los cuales alrededor de 200 son sindicalizados; los restantes 430 tienen sueldos asimilados, es decir, son trabajadores que llegan con los diputados, “también aquí habría que hacer un ajuste de colaboradores”.

Además, adelantó que no sólo se tendrá que ratificar a nivel estatal la reforma electoral para aplicar estos ajustes, sino que se tendrá que derogar la ley vigente, promovida por el ex gobernador Rober Borge, la cual establece que el presupuesto anual del Congreso de Quintana Roo no puede ser menor al monto aprobado en el año fiscal previo.

En cuanto a los cabildos, Galaviz Ibarra anticipó que esta reforma no incidirá en el número de regidurías, “porque estos órganos municipales actualmente ya se conforman por entre 15 y 20 miembros en promedio”, lo cual no excede lo que marca el plan B de la reforma electoral aprobado en el Senado.

Recordó que pese a la aprobación en la Cámara Alta, esta iniciativa aún debe ser ratificada en la Cámara de Diputados y posteriormente someterse a votación en los congresos de los 32 estados de la República, pues se trata de una reforma constitucional.