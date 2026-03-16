Oro cae por el temor a mayor inflación por crudo caro

Los precios del oro bajaron el lunes, presionados por el temor a que el aumento de los precios del petróleo pudiera avivar aún más la inflación y mantener las tasas de interés altas durante más tiempo, lo que contrarrestó el apoyo de la depreciación del dólar y la demanda de activos refugio.

El oro al contado cayó 0.5% a 4,993.42 dólares por onza. Los futuros del oro en Estados Unidos con vencimiento en abril bajaron 1.2%, a 5,002.20 dólares.

El dólar retrocedió desde un máximo de 10 meses, lo que hizo que el oro resultara más atractivo para los compradores con otras divisas.

“El aumento de los precios del petróleo conlleva una mayor inflación. Si tenemos una mayor inflación, los bancos centrales no estarán tan motivados como lo estaban hace seis meses para recortar las tasas, lo cual es negativo para los precios del oro”, dijo Bob Haberkorn, estratega senior de Mercado de RJO Futures.

“Pero sigo siendo muy optimista con respecto al oro, dada la situación mundial. Todavía hay mucho dinero al margen esperando entrar en este mercado, y sigo anticipando un precio del oro de 6,000 dólares la onza”.

El oro, que suele ser una cobertura contra la inflación y la incertidumbre, tiende a tener un rendimiento inferior en entornos de tasas altas porque aumenta el costo de oportunidad de mantener un activo que no genera rendimiento.

Los precios del petróleo cayeron el lunes, pero han subido más de 60% en lo que va del año. La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán está en su tercera semana, sin un final claro, y provocó el cierre del Estrecho de Ormuz, por donde fluye el 20% del petróleo y el gas natural licuado del mundo.

La Reserva Federal se reunirá esta semana para una reunión, en la que se espera que mantenga las tasas de interés sin cambios.

La plata al contado cotizó en 80.52 dólares por onza. El platino al contado se fortaleció 3.9%, a 2,103.42 dólares, y el paladio subió 3.1%, a 1,598.80 dólares.