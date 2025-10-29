Oro abre con alzas de casi 2% mientras mercado espera anuncio de la Fed y discurso de Powell

El oro repuntaba casi un 2% este miércoles, ya que los inversores encontraban atractivo el metal después de que los precios tocaron mínimos de tres semanas en la víspera, con la atención puesta en la reunión de política de la Reserva Federal y el discurso del presidente de la entidad, Jerome Powell.

El oro al contado subía un 1.9%, a 4,028.05 dólares la onza, tras caer el martes a su nivel más bajo desde el 6 de octubre. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre ganaban un 1.5%, a los 4,041.5 dólares.

"La caza de gangas podría estar (apoyando al oro), porque ha perdido algo más del 10% de su valor, lo que lo hace atractivo de nuevo porque la historia subyacente del oro sigue siendo válida", dijo Peter Fertig, de Quantitative Commodity Research.

"También podría haber algunos gestores de reservas de divisas de bancos centrales que comenzaron a tener una buena oportunidad para comprar un poco más de oro (en la caída)", agregó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto reunirse el jueves en Corea del Sur con su par chino, Xi Jinping, para intentar lograr una tregua en la guerra comercial entre ambos países.

Por su parte, se espera que la Fed recorte las tasas en 25 puntos básicos en su reunión de política monetaria del miércoles, mientras los inversores estarán atentos a cualquier comentario prospectivo de Powell. El lingote prospera en un entorno de tipos bajos y en tiempos de incertidumbre económica.

El precio del oro acumula un alza del 52% en lo que va de año y tocó un máximo histórico de 4,381.21 dólares el 20 de octubre, impulsado por la incertidumbre geopolítica y económica, las apuestas a un recorte de tasas y las compras sostenidas de los bancos centrales.

En otros metales preciosos, la plata al contado avanzaba un 2.8%, a 48.35 dólares la onza; el platino sumaba un 1.9%, a 1,616.35 dólares; y el paladio mejoraba un 1.3%, a 1,412.01 dólares.