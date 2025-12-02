NYSE sube por optimismo sobre recorte de tasas

Los principales índices estadounidenses cerraron al alza el martes y registraron su primer día de ganancias en diciembre en una sesión impulsada por avances en las acciones tecnológicas, mientras las expectativas de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés la próxima semana siguen siendo elevadas.

El Nasdaq Composite subió 0.59% a 23,413.67 puntos y marcó un máximo de tres semanas. El Dow Jones avanzó 0.39% a 47,474.46 puntos, mientras que el S&P 500 subió 0.25% a 6,829.37 puntos.

Dentro de los 11 sectores que componen al S&P 500, el sector industrial fue el que lideró las ganancias con 0.87%, mientras que el sector que más perdió fue el de energía (-1.28%).

Dentro de las acciones tecnológicas que avanzaron el martes estuvieron algunas de las Siete Magníficas como NVIDIA (+0.86%), Apple (+1.1%) y Meta Platforms (+1%). Intel se encontró entre las acciones tecnológicas que más avanzaron (+8.66%).

Las acciones de Boeing subieron 10%, el mayor impulso para el Dow, después de que el director financiero, Jay Malave, anunciara que la compañía espera un aumento en las entregas de sus aviones 737 y 787 en 2026.

Ante la escasez de datos económicos para la sesión, el aumento de los rendimientos de los bonos se desaceleró y el bitcoin se recuperó , lo que permitió que las acciones se recuperaran un poco a medida que la atención se desplazaba hacia la Fed.

“Es posible que ambas cosas estén añadiendo volatilidad al mercado en un momento en el que hay una especie de vacío catalizador hasta la llegada de la Fed”, dijo Ross Mayfield, estratega de Inversiones de Baird.

Las expectativas de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la reunión de la Fed están en 89.2%, según la herramienta FedWatch de CME Group, frente al 63% de hace un mes.

El presidente Donald Trump dijo que será a principios del próximo año cuando anuncie a su candidato para suceder a Jerome Powell al frente de la Reserva Federal de Estados Unidos.

BMV y BIVA retoman camino

En México, las bolsas de valores retomaron el tono positivo durante la jornada del martes, tras un lunes plano y en medio de novedades económicas.

El índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ganó 0.42% a 63,820.61 unidades, mientras que el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), escaló 0.40% a 1,267.61 puntos.

Dentro del IPC las ganancias estuvieron lideradas por Fomento Económico Mexicano (FEMSA), operadora de las tiendas OXXO, que subió poco más de 5% en 185.32 pesos por acción, seguida por la panificadora más grande del mundo, Grupo Bimbo, que escaló 4.55% y el conglomerado mexicano Alfa con 2.57 por ciento.

Las empresas que más cayeron fueron Kimberly-Clark de México (-4.31%) a 38.18 pesos, acompañada por Industrias Peñoles (-4%) y la aseguradora de automóviles más grande el país, Quálitas (-2.75%).

Los inversionistas incoroporaron que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recortó sus estimados de crecimiento económico para México de 2025 y 2026, pese a reafirmar los pronósticos de avance mundial y elevar los de Estados Unidos.

La confianza empresarial, medida por el Inegi, bajó por segundo mes seguido para quedar en su menor nivel en tres años.