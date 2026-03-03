Noruega invierte en energía renovable

El fondo soberano de inversión de Noruega, el más grande del mundo, realizó su primera inversión en activos de energía renovable en Estados Unidos, adquiriendo una participación del 33.3% en una cartera de 17 plantas solares y cinco parques eólicos terrestres, según informó el martes.

La división de Gestión de Inversiones de Noruega, conocida como Norges Bank Investment Management (NBIM) pagará 425 millones de dólares por su participación, con un valor empresarial total de la cartera de aproximadamente 2,600 millones de dólares, según un comunicado.

Los activos estaban ubicados en Estados Unidos, según un portavoz de NBIM.

British Columbia Investment Management Corporation (BCI) y Brookfield adquirirán cada una una participación del 33.3% en la cartera, que tiene una capacidad de unos 2.3 gigavatios (GW) de energía, según NBIM.

Los tres socios inversionistas operarán sus participaciones a través de una empresa conjunta de nueva creación llamada Northview Energy, que, según reveló BCI, podría invertir potencialmente 1,500 millones de dólares adicionales en futuros proyectos de energía limpia en Estados Unidos y Canadá.

El Fondo Soberano Noruego es un vehículo de ahorro e inversión diversificado creado para garantizar el futuro de las pensiones y la riqueza de los noruegos a partir de los ingresos derivados del petróleo y el gas.