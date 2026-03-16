NiCE creció 8% sus ingresos y facturó 2,945 millones de dólares en 2025

La firma de tecnologías NiCE anunció los resultados del cuarto trimestre de 2025 y todo el año fiscal para ese ejercicio

En el cuarto trimestre, los ingresos totales alcanzaron 786.5 millones de dólares, un crecimiento del 9% en comparación con el mismo período del año anterior, impulsado principalmente por los ingresos de servicios en la nube, que sumaron 608.3 millones de dólares, con una expansión del 14 por ciento.

En el acumulado de 2025, los ingresos totales alcanzaron 2,945.4 millones de dólares, un aumento del 8% interanual, también sustentado por el desempeño de los servicios en la nube, cuyos ingresos totalizaron 2,238.4 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 13 por ciento.

“Tuvimos un cuarto trimestre consistente y un año transformador para NiCE. La expansión de nuestros ingresos en la nube fue impulsada por el éxito de las soluciones basadas en IA”, dijo Scott Russell, director general de NiCE.

La utilidad neta del cuarto trimestre de 2025 aumentó 51%, alcanzando 150.6 millones de dólares, frente a los 99.5 millones de dólares en el mismo período de 2024.

La ganancia neta para todo 2025 fue de 612.1 millones de dólares, frente a los 442.6 millones de dólares en 2024.

El 18 de febrero de 2026, NiCE firmó un acuerdo de crédito garantizado con determinados prestamistas y JPMorgan Chase Bank, N.A. como agente administrativo.

El acuerdo contempla una línea de crédito rotativa de 300 millones de dólares, sujeta a las condiciones habituales de cierre. Salvo terminación anticipada, los compromisos bajo la línea de crédito rotativa expirarán el 17 de febrero de 2029.

“Esta línea de crédito proporciona liquidez adicional y flexibilidad financiera, manteniendo al mismo tiempo un balance sólido”, dijo la empresa.

Ese mismo día, el Consejo de Administración de NiCE autorizó un nuevo programa de recompra de acciones por 600 millones de dólares, sujeto a la publicación del informe financiero anual auditado de 2025.

Tras esta autorización, NiCE cuenta actualmente con aproximadamente 1,000 millones de dólares de capacidad total restante para recompra de acciones.

Los ingresos totales no-GAAP para el primer trimestre de 2026 se proyectan entre los 755 millones de dólares y los 765 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 8.5% interanual considerando el punto medio.