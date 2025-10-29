Nasdaq Composite bate otra vez su nivel máximo

Los principales índices de Wall Street finalizaron con desempeño mixto, luego que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dio a entender que nos se recortará la tasa de interés este año.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó 0.15% a 47,632.65 unidades, el S&P 500 se mantuvo en 6,890.73 puntos, y el Nasdaq Composite ganó 0.55%, a 23,958.47 unidades, su mayor nivel en la historia.

El Nasdaq ganó porque las acciones de NVIDIA subieron más de 3%, lo que situó la capitalización bursátil del fabricante de chips encima de los 5 billones de dólares, siendo la primera vez que una empresa estadounidense alcanza tal valoración.

La Fed redujo su tasa de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual, Powell moderó las expectativas al afirmar que, durante las deliberaciones del comité en esta reunión, existían "opiniones muy divergentes sobre cómo proceder en diciembre".

Con la inflación aún por encima del objetivo y señales de enfriamiento en el mercado laboral, el banco central busca un equilibrio entre evitar una recesión y mantener la credibilidad en su lucha contra los precios. Los próximos meses serán decisivos para determinar si la Fed logra un 'aterrizaje suave' o si los recortes llegan demasiado tarde para evitar una desaceleración más profunda", escribió Antonio Di Giacomo, analista de mercados financieros para Latinoamérica en XS.com, en un reporte. (Con información de Infosel)