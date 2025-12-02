MongoDB se dispara en Bolsa tras superar expectativas

Las cotizaciones de MongoDB se dispararon el martes después de que la empresa que desarrolla y ofrece soporte para bases de datos aumentó sus previsiones para todo 2025, al tiempo que presentó resultados del tercer trimestre que superaron las expectativas.

La acción, que cotiza en el Nasdaq, alcanzó un nuevo máximo histórico en 419.50 dólares; sin embargo, finalizó la jornada en 401.99 dólares, un alza de 22.23%, firmando su mejor día en Bolsa en lo que va del año, prolongando un rally que la ha convertido en una de las que más ganan.

Durante el tercer trimestre reportó ingresos por 628.3 millones de dólares, un incremento de 19% respecto del año anterior, y superó las expectativas de los analistas de 593.9 millones.

Los títulos de la empresa con sede en Nueva York ganan 72.67% en lo que va de 2025, superando en rendimiento a pesos pesados como Alphabet (+66.79%), NVIDIA (+35.13%) y Microsoft (+16.27%), que pertenecen al grupo de las Siete Magníficas; además, supera a su rival Snowflake que sube 68.18% en el mismo período.

En valor de capitalización alcanzó los 23,366 millones de dólares, según datos de Economatica.

El director ejecutivo de MongoDB, CJ Desai, destacó que el rendimiento del trimestre reflejó la demanda en diversos sectores, respaldada por el crecimiento tanto de nuevos clientes como de clientes existentes.

Desai dijo a analistas que la adopción de la IA sigue siendo un motor clave, con startups que desarrollan productos en torno a herramientas de IA y grandes empresas que integran agentes de IA recurriendo a MongoDB para la infraestructura de datos.

Añadió que la empresa está invirtiendo en las capacidades necesarias para soportar cargas de trabajo de IA cada vez más complejas.

La empresa proyectó que los ingresos anuales de 2025 alcancen entre 2,430 y 2,440 millones de dólares, frente al rango estimado anterior de entre 2,340 y 2,360 millones.

MongoDB también ofreció una previsión optimista para el cuarto trimestre, con ingresos de entre 665 y 670 millones de dólares y ganancias ajustadas de 1.44 a 1.48 dólares por acción.

Morningstar, la firma de investigación de inversiones fijó una estimación de valor de 303 dólares y destacó que MongoDB permite el desarrollo rápido de aplicaciones de IA.