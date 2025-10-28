México es el segundo mayor exportador de petróleo a Estados Unidos

En lo que va del año 2025, la importación de petróleo crudo sigue siendo un componente clave en la mezcla energética de Estados Unidos, aunque con tendencia a la baja gracias al aumento en la producción doméstica.

Canadá y México, los otros dos países norteamericanos, son sus principales proveedores de crudo.

Entre enero y julio del 2025 Canadá ha enviado a Estados Unidos un total de 949,252,000 barriles de petróleo, de acuerdo con cifras de la US Energy Information Administration.

México, por su parte, ocupa el segundo lugar con un total de 103,476,000 barriles enviados en dicho periodo.

En conjunto, Canadá y México representan casi el 75% del total de las importaciones petroleras estadounidenses.