LG Electronics ingresa 14,770 millones de dólares en el segundo trimestre

LG Electronics (LG) anunció ingresos consolidados por aproximadamente 14,770 millones de dólares y una utilidad operativa por alrededor de 455.2 millones de dólares para el segundo trimestre de 2025.

Tanto los ingresos como la utilidad operativa registraron una disminución interanual, atribuida principalmente a la debilidad persistente en los mercados globales, el aumento de aranceles derivados de cambios en la política comercial de Estados Unidos y una competencia más intensa.

El alza en costos, incluyendo los gastos logísticos, también impactó negativamente la rentabilidad en comparación con el mismo periodo del año anterior.

"A pesar de estos desafíos, las divisiones de Home Solutions (HS), Soluciones para Vehículos (VS) y Soluciones Ecológicas (ES) mostraron un desempeño sólido, con aumentos interanuales tanto en ingresos como en utilidad operativa. Las tres lograron sus mejores resultados para un segundo trimestre, y en particular, la división VS alcanzó sus niveles más altos de ingresos y utilidad operativa en un trimestre en toda su historia”, dijo LG.

En contraste, la división Media Entertainment Solution (MS) reportó una pérdida operativa, atribuida principalmente a la baja principalmente debido a la baja en la demanda, lo cual afectó las ventas de televisores y derivó en mayores gastos de marketing. No obstante, el negocio de publicidad y contenidos basado en la plataforma webOS continuó generando ganancias estables, con una contribución creciente al desempeño general de la compañía.

LG continúa reforzando su negocio con un enfoque en segmentos B2B como componentes para vehículos y sistemas HVAC; negocios no vinculados a hardware como servicios por suscripción y la plataforma webOS; así como operaciones directas al consumidor (D2C) a través de su plataforma en línea LGE.COM.

Durante el segundo trimestre de 2025, los ingresos del negocio B2B —que incluye soluciones para vehículos, componentes, fábricas inteligentes y HVAC— aumentaron un 3% interanual, alcanzando aproximadamente 4,410 millones de dólares. Por su parte, los ingresos del negocio de suscripciones para electrodomésticos crecieron un 18 por ciento.

Estos segmentos continúan siendo clave en la transformación del portafolio de LG. El negocio B2B ofrece menor exposición a la volatilidad de la demanda y presenta barreras de entrada más altas gracias a relaciones basadas en soluciones. Los negocios no vinculados a hardware generan ingresos recurrentes con altos márgenes, mientras que el canal D2C potencia la rentabilidad y el valor de marca.

La división HS reportó ingresos por aproximadamente 4,690 millones de dólares y una utilidad operativa de aproximadamente 313.2 millones de dólares.

El negocio MS reportó ingresos por aproximadamente 3,130 millones de dólares y una pérdida operativa de aproximadamente 136.5 millones de dólares.

La división VS alcanzó ingresos récord por aproximadamente 2,030 millones de dólares y una utilidad operativa de aproximadamente 89.9 millones de dólares.

El negocio ES registró ingresos por aproximadamente 1,880 millones de dólares y una utilidad operativa de aproximadamente 178.4 millones de dólares.

(Con información de Nicolás Lucas)