JPMorgan prevé que el oro cotice en 4,500 dólares en el cuarto trimestre y advierte riesgos de caída

JPMorgan dijo ⁠que la demanda de oro de sectores importantes no ⁠sería tan fuerte como había previsto, lo que limitaría la subida de los precios del oro este año a ⁠4,300 dólares por onza en el ⁠tercer trimestre y a 4,500 dólares por onza en el cuarto trimestre.

El banco señaló que los riesgos para su previsión se inclinan a la baja, dada la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos adelante las subidas de las tasas de interés si los datos se muestran muy favorables durante el resto del verano boreal.

El 9 de junio, JPMorgan había dicho que esperaba que los precios del oro subieran hasta los 6,000 dólares a finales de año.

El viernes, el oro al contado subió un 1.3%, a 4,174.21 dólares por onza a las 12:41 GMT, tras alcanzar su máximo desde el 23 de junio.

Las altas tasas de interés lastrarían al oro, que no genera rendimiento, ya que los inversionistas se decantarían por activos que ofrezcan mejores rendimientos.

El banco mantuvo una perspectiva alcista ⁠a largo plazo, señalando que el ⁠oro podría ampliar sus ⁠ganancias en 2027, a medida que se refuercen las compras de los ⁠bancos centrales y la demanda física, en un contexto de factores estructurales de acumulación persistentes.

Asimismo, prevé que los precios de la plata se sitúen en un promedio de entre 60 y 65 dólares por onza durante el horizonte de sus previsiones, a medida que el mercado se aleje de las condiciones físicas de ⁠escasez del año pasado y se normalice la relación entre el oro y la plata.