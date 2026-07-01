El oro ronda mínimos de 7 meses por elevados rendimientos de los bonos del Tesoro

El oro operaba estable la mañana de este miércoles, cerca aún del ⁠mínimo de siete meses alcanzado en la víspera, ya que el aumento del rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos ⁠y las crecientes apuestas ⁠a que la Reserva Federal (Fed) subirá las tasas de interés ejercían presión sobre los precios.

A las 11:09 GMT, el oro al contado cotizaba plano a 4,010.11 dólares por onza, tras tocar el martes su nivel más bajo desde noviembre, a 3,942.99 dólares. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en agosto bajaban un 0.4%, a 4,023.8 dólares.

En la víspera, el metal dorado registró su primera pérdida trimestral desde 2024.

El retorno de los bonos subía por tercera sesión consecutiva. La fortaleza del dólar también ejercía presión, al encarecer el metal dorado para los compradores extranjeros.

"La debilidad se debe en parte a los comentarios de Hammack, de la Fed, que sugieren que podría ser necesaria un alza de tasas y a que los actores del mercado están descontando algunos aumentos para este año", afirmó Giovanni Staunovo, analista ⁠de UBS.

La presidenta de la Fed ⁠de Cleveland, Beth Hammack, ⁠dijo el martes que podría abogar por un incremento de tasas si ⁠las presiones inflacionistas no se moderan.

Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores ven casi un 67% de probabilidades de que haya un alza de tasas antes de septiembre.

En otros metales preciosos, la plata al contado restaba un 0.4%, a 58.33 dólares por onza; el platino mejoraba un 0.4%, a 1,556.95 dólares, tras ⁠alcanzar su nivel más bajo desde noviembre; y el paladio perdía un 1.4%, a 1,187.5 dólares.