México vs. Inglaterra:  CDMX limitará el aforo en el Ángel de la Independencia y habilitará otras zonas

El Gobierno de la Ciudad de México informó que se limitará el aforo en el Ángel de la Independencia y sus inmediaciones en Paseo de la Reforma ante la espera de aglomeraciones en la zona por el partido entre México e Inglaterra programado para este domingo 5 de julio en la disputa por el pase a octavos de final de la Copa Mundial.

La jefa del Gobierno capitalino, Clara Brugada detalló que como parte de las medidas de seguridad que se implementarán antes, durante y después del juego de futbol que se realizará en el estadio Azteca, será desplegado un operativo interinstitucional con 40,000 servidores públicos, de los cuales 17,000 serán policías.

En tanto, el secretario de Seguridad de Ciudad de México, Pablo Vázquez, dijo que en la rotonda del emblemático Ángel de la Independencia, punto neurálgico de los festejos, solo se permitirá el acceso a 25,000 personas, cuatro por metro cuadrado.

A lo largo de la avenida Paseo de la Reforma se instalarán 62 pantallas para que los espectadores vean el partido, pero se controlará el acceso para impedir un sobrecupo.

En tanto, unos 7,500 agentes se desplegarán en el estadio Azteca y sus alrededores.

Con estas medidas se busca evitar una situación similar a la ocurrida tras el juego entre México y Ecuador, el pasado martes 30 de junio, cuando más de un millón de personas salieron a las calles en la capital mexicana para celebrar la clasificación de su selección y al menos cuatro fallecieron durante los festejos.

Más temprano, en su conferencia matutina, la presidenta de Méixco, Claudia Sheinbaum, instó a los mexicanos celebrar con responsabilidad si es que la Selección Mexicana de Futbol supera el domingo a Inglaterra y logra pasar a la siguiente fase eliminatoria del Mundial 2026.

Implementarán ley seca el domingo en la CDMX

Como parte del operativo por el partido entre México e Inglaterra, el Gobierno de la Ciudad de México aplicará Ley Seca desde las 00:00 horas del domingo 5 de julio y hasta las 07:00 horas del lunes 6 de julio. La medida restringe la venta de bebidas alcohólicas para llevar en las colonias Juárez, Cuauhtémoc, Centro Histórico, Tabacalera, San Rafael, Roma Norte y Condesa.

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, informó que más de 1,000 funcionarios participarán en el dispositivo para supervisar el cumplimiento de la disposición. Advirtió que los establecimientos que incumplan la medida serán clausurados, como ocurrió tras el partido entre México y Ecuador, cuando dos negocios fueron sancionados.

El partido en el estadio Azteca está originalmente previsto para las 6:00 pm (tiempo del centro de México) del domingo aunque este viernes la FIFA analizaba la posibilidad de adelantarl el partido ante los pronósitcos de tormenta para la Ciudad de México.

El servicio meteorológico pronostica para el domingo lluvias fuertes, con descargas eléctricas y granizo para la capital del país este domingo 5 de julio.

Cabe recordar que el anterior partido realizado en el estadio Azteca México vs. Ecuador en dieciseisavos, se tuvo que atrasar una hora debido a una tormenta.

El domingo juegan Brasil y Noruega, también por su pase a octavos de final.

Durante la primera fase del torneo, otro partido también se vio afectado por la meteorología. El Francia-Irak en Filadelfia fue suspendido al descanso por el riesgo severo de tormentas y no se reanudó hasta dos horas más tarde.