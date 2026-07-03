México busca hacer historia en el Mundial 2026 en vuelta de Inglaterra al Estadio CDMX

México intentará prolongar su extraordinaria trayectoria en el Mundial 2026 cuando ⁠se enfrente a Inglaterra el domingo en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca), con el equipo de Javier Aguirre a una victoria de alcanzar los cuartos de final por primera vez en 40 años.

Los ⁠coanfitriones han sido una de las ⁠revelaciones del torneo, tras ganar sus cuatro partidos sin encajar ningún gol, una hazaña que solo habían logrado antes dos selecciones en un Mundial tras cuatro jornadas: Brasil en 1986 e Italia en 1990.

Una contundente victoria 2-0 sobre Ecuador en el Azteca supuso el primer triunfo de México en una fase eliminatoria del Mundial desde 1986, con una brillante actuación en la primera parte que muchos observadores locales calificaron como una de las mejores de la historia de la selección.

En el camino de México se interpone Inglaterra, que se salvó de un susto ante la República Democrática del Congo gracias a un doblete de última hora de Harry Kane en una remontada que se saldó con una victoria 2-1.

Inglaterra llega al Estadio CDMX con poco tiempo para adaptarse a la altitud de 2,200 metros de Ciudad de México, un factor que, como ha reconocido el técnico Thomas Tuchel, otorga al local una ventaja significativa.

México ha tenido su base en la capital durante todo el torneo y ha disputado tres de sus cuatro partidos en el Azteca, donde una ruidosa afición local convirtió el estadio en un auténtico caldero durante la victoria sobre Ecuador.

El partido del domingo será también el ⁠último encuentro del Mundial en este emblemático estadio antes de ⁠que el torneo se traslade a Estados ⁠Unidos.

Inglaterra no ha disputado ningún partido oficial en el Azteca desde su derrota 2-1 en cuartos ⁠de final ante Argentina en 1986, cuando Diego Maradona hizo historia con la "Mano de Dios" y al marcar el "Gol del Siglo".

El local se enfrenta a la ardua tarea de contener a Harry Kane. Los dos goles del delantero contra la República Democrática del Congo elevaron su cuenta en el torneo a cinco y su total en Mundiales a 13, superando a Pelé y ampliando su récord como máximo artillero de Inglaterra en la competición.

Kane ha marcado 72 goles ⁠con su club y su selección esta temporada, una cifra solo superada por los 82 de Lionel Messi en la campaña 2011-12 con el Barcelona y Argentina.