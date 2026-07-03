"No es lo ideal, pero lo asumiremos": Rashford ante posible cambio de hora del México vs. Inglaterra

El atacante inglés Marcus Rashford dijo este viernes que su selección asumiría un eventual cambio de horario del duelo de octavos de final del Mundial 2026 ante México aunque no sea lo preferible.

Este viernes, la FIFA dijo que estudia adelantar el inicio del choque, programado originalmente para las 18:00 locales del domingo, por el riesgo de tormentas e inundaciones en Ciudad de México, indicó a la AFP una fuente cercana a la organización.

El pitido inicial en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca) se adelantaría seis horas hasta las 12:00 locales, según medios locales.

Rashford fue consultado sobre el posible cambio durante la práctica que Inglaterra celebró en la tarde del viernes en Kansas City antes de volar hacia la capital mexicana.

No sería "lo ideal", pero los jugadores lo asumirían con tranquilidad, respondió.

El extremo, autor de un gol en los cuatro partidos del Mundial, relativizó el desafío que supondrá el poco tiempo de adaptación a la altura de Ciudad de México, de unos 2,240 metros sobre el nivel del mar.

"Va a ser duro", admitió el jugador, que militó la pasada temporada en el Barcelona.

"La altitud obviamente juega un papel, pero no es algo que nos preocupe ni nada por el estilo. Todos somos jugadores experimentados. Tenemos que gestionar el partido", afirmó.

El otro reto para Rashford y el resto de la delantera que lidera Harry Kane será perforar el arco de México, por ahora imbatido en las cuatro victorias logradas del Tri en el torneo.

"Hasta ahora han demostrado que es difícil marcarles", reconoció Rashford.

"Es un equipo que tiene muy claro su estilo de juego. Son efectivos", describió. "Hay muchos grandes equipos en el torneo. Si queremos llegar a la final y ganarla, vamos a tener que enfrentarnos a ellos y encontrar la manera de conseguirlo".

Rashford, que fue titular en el agónico triunfo de dieciseisavos ante República Democrática del Congo (2-1), también se refirió a su incierto futuro a nivel de clubes.

"Yo, personalmente, vivo el momento", dijo el delantero, que por el momento está de regreso en el Manchester United tras su cesión en el Barcelona.

"Fui muy claro con todos los implicados antes del Mundial. Quería que estuviera resuelto antes, pero si no lo está, entonces no me ocuparé de ello hasta después, porque quiero estar completamente centrado en este momento. Estamos luchando por hacer algo muy especial", subrayó.