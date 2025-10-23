Intel supera expectativas por mayor demanda de IA

Intel, el fabricante de chips, superó las expectativas de ganancias durante el tercer trimestre, reportando que sus ingresos del tercer trimestre fueron de 13,700 millones de dólares, un 3% por encima de los 13,280 millones reportados en el mismo periodo del año anterior.

“Nuestros resultados del tercer trimestre reflejan una mejor ejecución y un progreso constante en nuestras prioridades estratégicas”, afirmó Lip-Bu Tan, director general de Intel. “La IA está acelerando la demanda de computación y creando oportunidades atractivas en todo nuestro portafolio” añadió.

También, reportó una utilidad neta de 4,100 millones de dólares, frente a una pérdida neta de 16,600 millones en el mismo trimestre de 2024.

Los títulos de la empresa con sede en Santa Clara, California subieron 3.37% al cierre de la sesión del jueves. En las operaciones extendidas las acciones ganaron alrededor de 8 por ciento.

"Las acciones subieron fuera del horario laboral gracias a una orientación mejor de lo temido ex-Altera, un visible progreso en los costos y el margen bruto, el entusiasmo por la IA y las PC, y 15 mil millones de dólares de nueva financiación estratégica que apuntala el balance", dijo Michael Schulman, director de inversiones de Running Point Capital.

Esto marca el primer anuncio de ganancias de la empresa después de las inversiones multimillonarias de Nvidia y SoftBank así como una participación sin precedentes del gobierno estadounidense, y los inversores anticipan un importante aumento de efectivo.

Se espera que las inversiones sean un importante salvavidas para Intel, que ha estado luchando por mantener su dominio en los mercados de unidades centrales de procesamiento de PC y servidores mientras compite con Advanced Micro Devices, además de los repetidos intentos de entrar en el mercado de chips de IA comandado por Nvidia.

Intel anticipó que sus resultados del cuarto trimestre estarán por debajo de las expectativas del mercado, ya que sus proyecciones no consideran los ingresos de Altera, la subsidiaria de semiconductores que fue parcialmente vendida durante el tercer trimestre

La empresa pronosticó ingresos para el trimestre actual entre 12,800 millones y 13,800 millones de dólares, con un punto medio de 13,300 millones de dólares, en comparación con la estimación promedio de los analistas de 13,370 millones de dólares.